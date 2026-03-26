Όλες οι λεπτομέρειες για το Fuel Pass 2026 και τις ενισχύσεις – Το ΦΕΚ και οι δικαιούχοι

Με τις τιμές στα καύσιμα να «ζεματάνε» και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή να χτυπά την πόρτα της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση επιστρατεύει το «όπλο» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για να ανακόψει το κύμα ακρίβειας.

Από σήμερα, 26 Μαρτίου 2026, ενεργοποιείται ένα έκτακτο πακέτο στήριξης που φέρνει ξανά το Fuel Pass στην καθημερινότητα των πολιτών, ρίχνει άμεσα την τιμή του diesel κατά 16 λεπτά στην αντλία και στήνει «δίχτυ προστασίας» 15% για τους αγρότες που πλήττονται από τις εκρηκτικές αυξήσεις στα λιπάσματα.

Το ΦΕΚ για το Fuel Pass

Οι δικαιούχοι και τα ποσά του Fuel Pass 2026

Το νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης αφορά την κάλυψη μέρους του κόστους καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, βάσει των εισοδημάτων που δηλώθηκαν το 2025 (φορολογικό έτος 2024).

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται ως εξής:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Έως 35.000 ευρώ (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο).

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ.

Ως προς τα ποσά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων σε νησιωτικές περιοχές λαμβάνουν 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας (ή 50 ευρώ σε λογαριασμό), ενώ στην ηπειρωτική χώρα η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 50 ευρώ με κάρτα (ή 40 ευρώ σε λογαριασμό). Αντίστοιχα, για τις μοτοσυκλέτες τα ποσά κυμαίνονται από 25 έως 35 ευρώ. Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργή έως την 31η Ιουλίου 2026.

Παρεμβάσεις σε diesel και πρωτογενή τομέα

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει επίσης άμεση επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης (diesel), ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο για τον μήνα Απρίλιο. Η μείωση εφαρμόζεται επί των τιμολογίων πώλησης των διυλιστηρίων, διασφαλίζοντας την άμεση ελάφρυνση των καταναλωτών και των εταιρειών μεταφορών.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που προκαλεί η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, θεσπίζεται επιστροφή 15% επί της αξίας αγοράς λιπασμάτων για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες και τα νομικά πρόσωπα του κλάδου, για παραστατικά που εκδίδονται έως το τέλος Μαΐου.

Ειδική μέριμνα για τη Λέσβο και νομική θωράκιση

Στο πλαίσιο των ερανιστικών ρυθμίσεων, προβλέπεται έκτακτη αποζημίωση για τα τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη διάθεση προϊόντων λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί βάσει των τιμολογίων αγοράς γάλακτος τοπικής παραγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω ενισχύσεις είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες. Η ΠΝΠ παρέχει επίσης στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας την ευελιξία να αναπροσαρμόζει τα ποσά και τα χρονικά διαστήματα εφαρμογής, εφόσον οι γεωπολιτικές εξελίξεις το επιβάλουν.