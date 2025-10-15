Όλες οι ομάδες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ του 2026

Συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ των ομάδων που έχουν τσεκάρει εισιτήριο για το Μουντιάλ του 2026. Οι Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού, Αγγλία είναι οι πιο πρόσφατες ομάδες που πήραν εισιτήρια.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ



UEFA: Αγγλία



AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία



CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.



CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη



OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

Οι θέσεις πρόκρισης:

AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

UEFA: 16 απευθείας θέσεις

Πότε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο “Kennedy Center” στην Ουάσινγκτον.



Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.