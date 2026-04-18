Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 24 Απριλίου - Δείτε αναλυτική τον «χάρτη»

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.666.941 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 20 Απριλίου, θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,

στις 24 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026 και

από τις 20 έως τις 24 Απριλίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: