Όλγα Βενέτη:  «Παραιτήθηκα από το υποθηκοφυλακείο Γλυφάδας για να υπηρετήσω αυτό για το οποίο γεννήθηκα»

Η Όλγα Βενέτη ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη στιγμή που της γύρισε το μάτι και αποφάσισε να αφήσει πίσω της μια στρωμένη δουλειά 15 χρόνων! «Δούλεψα ιδιωτική υπάλληλος σε ένα γραφείο, στο υποθηκοφυλακείο Γλυφάδας, για 15 χρόνια. Ντρέπομαι γιατί εγκλημάτισα απέναντι στην Όλγα, θεωρώ. Για μένα μιλάω, μια χαρά δουλειά ήταν.

Βέβαια, είχα αρχίσει πιο νωρίς τις παραστάσεις. Αλλά στα 40, εκεί που τελικώς έφυγα, είπα γεια σας, φεύγω, έκανα ό,τι έκανα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγραψα και γράμμα παραίτησης. Φεύγω για να κυνηγήσω το όνειρό μου, αυτό έγραψα στο γράμμα! Όπως λέει και η απίστευτη, μοναδική Αρβελέρ: για να κυνηγήσουμε πρέπει να έχουμε τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό».

«Ήταν μια στιγμή από αυτές που αλλάζουν τη ζωή»

«Οι συνάδελφοί μου δεν έπαθαν σοκ, ήξεραν τι συνέβαινε γιατί έπαιρνα μια ώρα άδεια, ξανά έπαιρνα μια ώρα άδεια για να πάω. Κάποια στιγμή συνέβη και κάτι στην υγεία μου αρκετά σοβαρό και εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω! Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή από αυτές που αλλάζουν τη ζωή. Και είπα γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάω να υπηρετήσω αυτό για το οποίο γεννήθηκα»