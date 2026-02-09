Ολιγόωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στον κόμβο Κάτω Αχαΐας λόγω τεχνικών εργασιών

Ολιγόωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί σε κλάδους του ανισόπεδου κόμβου Κάτω Αχαΐας, στο πλαίσιο προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση του συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας Οδού. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ανέγερση μεταλλικών προβόλων στη χιλιομετρική θέση 240,94 και κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση των υποδομών του αυτοκινητοδρόμου.

Πότε θα ισχύσει ο αποκλεισμός

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα θα παραμείνουν κλειστές η έξοδος προς Κάτω Αχαΐα καθώς και η είσοδος προς Αθήνα στον συγκεκριμένο κόμβο, προκειμένου να εκτελεστούν με ασφάλεια οι εργασίες.

Πώς θα εξυπηρετείται η κυκλοφορία

Η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω του γειτονικού κόμβου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), στη χιλιομετρική θέση 230,15, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη προβλέψει την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση για την έγκαιρη ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η Ολυμπία Οδός καλεί τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της Τροχαίας και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικών δυσκολιών, οι εργασίες ενδέχεται να μετατεθούν για την επόμενη ημέρα, με ανάλογη εφαρμογή των ίδιων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.