Ολική έκλειψη Ηλίου στις 12 Αυγούστου: 13 εντυπωσιακά φαινόμενα που αξίζει να παρατηρήσετε

Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 δεν θα είναι απλώς η στιγμή κατά την οποία η ημέρα θα μετατραπεί προσωρινά σε νύχτα. Όσοι βρεθούν μέσα στη στενή ζώνη της ολικότητας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ολόκληρη ακολουθία σπάνιων φαινομένων, από το ηλιακό στέμμα και τις προεξοχές του Ήλιου μέχρι τις μυστηριώδεις κυματιστές σκιές που εμφανίζονται λίγο πριν από το απόλυτο σκοτάδι.

Η σκιά της Σελήνης θα περάσει από την ανατολική Γροιλανδία, τη δυτική Ισλανδία, τη βόρεια Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στις περιοχές αυτές ο ηλιακός δίσκος θα καλυφθεί πλήρως, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης η έκλειψη θα είναι μερική.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής έκλειψης είναι ότι στην Ισπανία θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου. Αυτό σημαίνει ότι οι παρατηρητές θα χρειάζονται καθαρή και ανεμπόδιστη θέα προς τον δυτικό ορίζοντα.

Ακολουθούν 13 εντυπωσιακά φαινόμενα που μπορεί να γίνουν ορατά, περίπου με τη σειρά που θα εμφανιστούν, όπως τα παρουσιάζει το space.com.

1. Οι ηλιακές κηλίδες

Από την έναρξη της μερικής φάσης, η σκοτεινή σιλουέτα της Σελήνης θα αρχίσει να καλύπτει σταδιακά τον ηλιακό δίσκο.

Με τη χρήση πιστοποιημένων γυαλιών έκλειψης ή κατάλληλων ηλιακών φίλτρων, οι παρατηρητές ενδέχεται να διακρίνουν σκοτεινά σημεία στην επιφάνεια του Ήλιου. Πρόκειται για ηλιακές κηλίδες, περιοχές με χαμηλότερη θερμοκρασία από το περιβάλλον τους και ιδιαίτερα ισχυρά και σύνθετα μαγνητικά πεδία.

Οι κηλίδες δεν είναι πάντοτε αρκετά μεγάλες ώστε να διακρίνονται χωρίς μεγέθυνση. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κιάλια ή τηλεσκόπιο χωρίς ειδικό ηλιακό φίλτρο τοποθετημένο μπροστά από τον φακό.

2. Πλανήτες στον φωτεινό ουρανό

Καθώς το φως θα μειώνεται πριν από την ολική φάση, ορισμένοι φωτεινοί πλανήτες μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται στον ουρανό.

Η Αφροδίτη θα είναι η ευκολότερη να εντοπιστεί λόγω της μεγάλης φωτεινότητάς της, ενώ υπό καλές συνθήκες μπορεί να διακρίνονται επίσης ο Δίας και ο Ερμής. Η ορατότητά τους θα εξαρτηθεί από τη θέση του παρατηρητή, την καθαρότητα της ατμόσφαιρας και το πόσο χαμηλά θα βρίσκεται ο Ήλιος.

Οι έμπειροι παρατηρητές συνιστούν να αναζητήσει κανείς τους πλανήτες λίγο πριν από την ολικότητα και όχι κατά τη διάρκειά της, όταν το ενδιαφέρον θα πρέπει να στραφεί στο πολύ σπανιότερο θέαμα του ηλιακού στέμματος.

Φωτ.: Unsplash

3. Μισοφέγγαρα στις σκιές

Όταν ένα μεγάλο μέρος του Ήλιου θα έχει καλυφθεί, μικρά φωτεινά μισοφέγγαρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στο έδαφος, ιδιαίτερα κάτω από δέντρα.

Τα μικρά κενά ανάμεσα στα φύλλα λειτουργούν σαν αυτοσχέδιες φωτογραφικές οπές και προβάλλουν πολλαπλά είδωλα του μερικώς καλυμμένου Ήλιου.

Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να δημιουργηθεί με ένα σουρωτήρι, μια κουτάλα με τρύπες ή ακόμη και με τα δάχτυλα των δύο χεριών τοποθετημένα σταυρωτά. Το είδωλο πρέπει να προβάλλεται σε λευκό χαρτί ή στο έδαφος και όχι να παρατηρείται ο Ήλιος μέσα από τις οπές.

4. Οι μυστηριώδεις κυματιστές σκιές

Λίγο πριν και αμέσως μετά την ολικότητα ενδέχεται να εμφανιστούν πάνω σε λευκές ή ανοιχτόχρωμες επιφάνειες λεπτές, κυματιστές γραμμές φωτός και σκιάς.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «ζώνες σκιάς» ή «φίδια σκιάς». Πιθανότατα προκαλείται από την ατμοσφαιρική αναταραχή, η οποία διαθλά και παραμορφώνει το ελάχιστο φως που απομένει από το πολύ λεπτό ηλιακό μισοφέγγαρο.

Οι ζώνες αυτές είναι δύσκολο να προβλεφθούν και δεν εμφανίζονται με την ίδια ένταση σε κάθε έκλειψη. Στην Ισπανία, όπου ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά, οι συνθήκες ενδέχεται να ευνοήσουν την παρατήρησή τους. Ένα μεγάλο λευκό σεντόνι απλωμένο στο έδαφος μπορεί να τις κάνει περισσότερο ευδιάκριτες.

5. Η απότομη πτώση του φωτός και της θερμοκρασίας

Όσο η Σελήνη θα καλύπτει τον Ήλιο, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Όταν η κάλυψη πλησιάσει το 80% ή περισσότερο, η αλλαγή θα γίνεται αισθητή τόσο στο δέρμα όσο και στο περιβάλλον.

Τα τελευταία λεπτά πριν από την ολικότητα, το φως δεν θα θυμίζει συνηθισμένο ηλιοβασίλεμα. Θα αποκτήσει μια αφύσικη, ασημένια απόχρωση, οι σκιές θα γίνουν πιο ευκρινείς και τα χρώματα του τοπίου θα φαίνονται διαφορετικά.

Πολλοί παρατηρητές περιγράφουν τη συγκεκριμένη στιγμή ως έντονα συναισθηματική. Ακόμη και όσοι γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει μπορεί να αισθανθούν μια ενστικτώδη ανησυχία καθώς το φως καταρρέει με ασυνήθιστη ταχύτητα.

6. Η σκιά της Σελήνης που πλησιάζει

Λίγο πριν από την ολική φάση, όσοι βρίσκονται σε υπερυψωμένο σημείο μπορεί να δουν τη σκοτεινή σκιά της Σελήνης να κινείται με τεράστια ταχύτητα πάνω από το έδαφος και τον ορίζοντα.

Η παρατήρησή της δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται ευρύ οπτικό πεδίο, κατά προτίμηση από λόφο ή πλαγιά, και σχετικά ομοιόμορφο τοπίο χωρίς πολλά κτίρια.

Στην Ισπανία, οι παρατηρητές θα πρέπει να κοιτάζουν προς την κατεύθυνση από την οποία θα πλησιάζει η σκιά, χωρίς όμως να χάνουν την προσοχή τους από την επικείμενη έναρξη της ολικότητας.

7. Οι χάντρες του Μπέιλι και το «διαμαντένιο δαχτυλίδι»

Δευτερόλεπτα πριν από την ολικότητα, το τελευταίο τμήμα του ηλιακού φωτός θα διασπαστεί σε μικρές φωτεινές κουκκίδες γύρω από την άκρη της Σελήνης.

Οι λεγόμενες χάντρες του Μπέιλι δημιουργούνται επειδή οι τελευταίες ακτίνες του Ήλιου περνούν μέσα από κοιλάδες και χαμηλά σημεία της ανώμαλης σεληνιακής επιφάνειας.

Όταν απομείνει μόνο μία έντονη φωτεινή κουκκίδα και γύρω από τη Σελήνη αρχίσει να διακρίνεται το αχνό στέμμα, σχηματίζεται το περίφημο «διαμαντένιο δαχτυλίδι».

Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται με αντίστροφη σειρά στο τέλος της ολικότητας. Η επανεμφάνιση του φωτεινού «διαμαντιού» σηματοδοτεί ότι πρέπει να φορεθούν αμέσως ξανά τα γυαλιά προστασίας.

8. Το ηλιακό στέμμα

Το κορυφαίο θέαμα της ολικής έκλειψης είναι το στέμμα, η εξαιρετικά θερμή εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου.

Υπό κανονικές συνθήκες παραμένει αόρατο, επειδή το φως της φωτόσφαιρας —της λαμπρής επιφάνειας του Ήλιου— είναι υπερβολικά ισχυρό. Όταν όμως η Σελήνη καλύψει πλήρως τη φωτόσφαιρα, το στέμμα θα εμφανιστεί ως μια λευκή, μαργαριταρένια άλως με ακτίνες και νηματοειδείς σχηματισμούς γύρω από τον σκοτεινό σεληνιακό δίσκο.

Μόνο κατά τη διάρκεια της πλήρους ολικότητας και αποκλειστικά για όσους βρίσκονται μέσα στη ζώνη της μπορούν να αφαιρεθούν τα ειδικά γυαλιά έκλειψης.

Η παρατήρηση με κιάλια μπορεί να αποκαλύψει εντυπωσιακές λεπτομέρειες, αλλά επιτρέπεται μόνο όσο ο Ήλιος παραμένει εντελώς καλυμμένος. Τα κιάλια πρέπει να απομακρυνθούν πριν εμφανιστεί ξανά το πρώτο άμεσο ηλιακό φως.

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9. Η κόκκινη χρωμόσφαιρα

Ακριβώς μετά την έναρξη και λίγο πριν από τη λήξη της ολικότητας, μπορεί να εμφανιστεί γύρω από ένα τμήμα της Σελήνης μια πολύ λεπτή κόκκινη ή ροζ γραμμή.

Πρόκειται για τη χρωμόσφαιρα, ένα στρώμα της ηλιακής ατμόσφαιρας που βρίσκεται πάνω από τη φωτόσφαιρα και κάτω από το στέμμα.

Η εμφάνισή της διαρκεί ελάχιστα. Κατά τις επιστημονικές παρατηρήσεις, το φως της αναλύεται σε φάσμα, επιτρέποντας στους αστρονόμους να μελετήσουν τα χημικά στοιχεία που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα του Ήλιου.

10. Οι ροζ ηλιακές προεξοχές

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας μπορεί να διακρίνονται γύρω από τον σκοτεινό δίσκο της Σελήνης φωτεινοί ροζ ή κόκκινοι σχηματισμοί με τη μορφή ακίδων και βρόχων.

Είναι οι ηλιακές προεξοχές, τεράστιες δομές πλάσματος που συγκρατούνται πάνω από την επιφάνεια του Ήλιου από ισχυρά μαγνητικά πεδία. Μπορεί να διατηρούνται για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Η NASA περιγράφει τις προεξοχές ως πίδακες ή δομές πλάσματος που γίνονται ιδιαίτερα εντυπωσιακές κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.

Φωτ.: Reuters

11. Ένα «ηλιοβασίλεμα» 360 μοιρών

Παρότι η προσοχή θα είναι στραμμένη στον Ήλιο, αξίζει μια σύντομη ματιά προς τον ορίζοντα κατά τη διάρκεια της ολικότητας.

Επειδή η σκοτεινή σκιά της Σελήνης θα καλύπτει μόνο μια περιορισμένη περιοχή, ο ορίζοντας έξω από αυτήν θα εξακολουθεί να φωτίζεται. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί ένας δακτύλιος πορτοκαλί, κόκκινων και ροζ αποχρώσεων προς όλες τις κατευθύνσεις, σαν ένα ηλιοβασίλεμα 360 μοιρών.

Στην Ισπανία το αποτέλεσμα θα είναι ακόμη πιο ιδιαίτερο, καθώς η έκλειψη θα συμβεί ήδη κοντά στη δύση του Ήλιου, δημιουργώντας την αίσθηση ενός διπλού λυκόφωτος.

12. Οι Περσείδες μετά την έκλειψη

Το ουράνιο θέαμα της 12ης Αυγούστου δεν θα τελειώσει με την επανεμφάνιση του Ήλιου.

Λίγες ώρες αργότερα θα κορυφωθεί η ετήσια βροχή διαττόντων Περσείδες. Το 2026 η κορύφωσή της αναμένεται τη νύχτα της 12ης προς τη 13η Αυγούστου και θα συμπέσει με νέα Σελήνη, γεγονός που σημαίνει ότι το φως του φεγγαριού δεν θα εμποδίζει την παρατήρηση.

Από σκοτεινές αγροτικές περιοχές, μακριά από τον φωτισμό των πόλεων, μπορεί να γίνουν ορατοί δεκάδες διάττοντες την ώρα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Θεωρητικά ένας φωτεινός διάττων θα μπορούσε να εμφανιστεί και κατά τη διάρκεια της ολικότητας. Οι πιθανότητες, όμως, είναι μικρές και για να τον δει κάποιος θα έπρεπε να κοιτάζει μακριά από το πολύ σπανιότερο ηλιακό στέμμα.

Ολική Έκλειψη Ηλίου πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας / Reuters

13. Το βόρειο Σέλας – Ένα απίθανο αλλά όχι αδύνατο σενάριο

Ορισμένοι παρατηρητές στην Ισλανδία και τη Γροιλανδία ελπίζουν ότι η προσωρινή συσκότιση θα επιτρέψει να διακρίνουν ακόμη και το βόρειο Σέλας.

Το ενδεχόμενο να γίνει καθαρά ορατό κατά την ολικότητα είναι περιορισμένο. Ο ουρανός μιας ολικής έκλειψης μοιάζει περισσότερο με βαθύ λυκόφως παρά με πραγματική νύχτα, ενώ το σέλας στην ημερήσια πλευρά της Γης είναι συνήθως δυσκολότερο να παρατηρηθεί.

Περισσότερες πιθανότητες θα υπάρχουν αργότερα τη νύχτα, εφόσον καταγραφεί αρκετά ισχυρή γεωμαγνητική δραστηριότητα και ο ουρανός είναι καθαρός. Το βόρειο σέλας, πάντως, δεν αποτελεί προβλέψιμο ή εγγυημένο μέρος της έκλειψης.

Η σημαντικότερη οδηγία: Ποτέ χωρίς κατάλληλη προστασία

Η απευθείας παρατήρηση του Ήλιου χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στον αμφιβληστροειδή, χωρίς να προηγηθεί πόνος ή άλλη προειδοποίηση.

Σε όλη τη διάρκεια της μερικής φάσης πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης ή ειδικά φίλτρα ασφαλείας. Τα κοινά γυαλιά ηλίου, όσο σκούρα και αν είναι, δεν προσφέρουν επαρκή προστασία.

Φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα με τηλεφακό, κιάλια και τηλεσκόπια χρειάζονται ειδικά ηλιακά φίλτρα στερεωμένα στο μπροστινό μέρος του οπτικού τους συστήματος.

Τα προστατευτικά γυαλιά μπορούν να αφαιρεθούν μόνο όταν ο Ήλιος έχει καλυφθεί πλήρως και έχει αρχίσει η ολικότητα. Μόλις εμφανιστεί ξανά έστω και το παραμικρό τμήμα της φωτόσφαιρας, πρέπει να φορεθούν αμέσως.

Η ολική έκλειψη της 12ης Αυγούστου θα είναι η πρώτη που θα αγγίξει την ηπειρωτική Ευρώπη μετά το 1999. Για όσους βρεθούν στη σωστή περιοχή, με καθαρό δυτικό ορίζοντα και ασφαλή εξοπλισμό, δεν θα πρόκειται απλώς για λίγα λεπτά σκοταδιού, αλλά για μια σπάνια ακολουθία φαινομένων που αποκαλύπτει τον Ήλιο με έναν τρόπο αδύνατο υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες.