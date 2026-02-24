Ολική έκλειψη Σελήνης στις 3 Μαρτίου - Πώς και από πού μπορούμε να δούμε το «Ματωμένο Φεγγάρι»

Ένα μαγευτικό «Ματωμένο Φεγγάρι» αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό στις 2 με 3 Μαρτίου 2026 καθώς θα πραγματοποιηθεί η ολική έκλειψη Σελήνης.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο, το οποίο διαδέχεται την δακτυλιοειδή Ηλιακή έκλειψη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου, αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου αφού συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ήλιο. Καθώς η Σελήνη περνά στη σκιά της Γης, το μόνο φως που φτάνει στην επιφάνειά της φιλτράρεται μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης, η οποία το μετατρέπει σε κόκκινο. Αυτό είναι που της χαρίζει και την ονομασία «ματωμένη Σελήνη».

Πού και πότε θα είναι ορατή η έκλειψη

Η συνολική διάρκεια θα είναι μια ώρα και θα είναι ορατή από συγκεκριμένα σημεία στον πλανήτη. Όσοι λοιπόν βρεθούν στον Ειρηνικό Ωκεανό και τη δυτική Βόρεια Αμερική θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το σπάνιο φαινόμενο. Η υπόλοιπη Βόρεια και Νότια Αμερική θα δει μέρος της έκλειψης, όμως η Σελήνη θα δύσει πριν ολοκληρωθεί το φαινόμενο.

Όσοι μένουν στην Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ολόκληρη την έκλειψη. Από την κεντρική Ασία, η Σελήνη θα ανατείλει ενώ η έκλειψη θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Καμία φάση της έκλειψης δεν θα είναι ορατή από την ανατολική Ευρώπη, την Αφρική ή τη δυτική Ασία.

Σημειώνεται ότι η επόμενη ολική έκλειψη Σελήνης θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς του 2028, στις 31 Δεκεμβρίου 2028. Ήδη αποκαλείται ευρέως «Ματωμένο Φεγγάρι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς».

Το 2026 θα σημειωθεί ακόμη μια ολική έκλειψη Ηλίου στις 12 Αυγούστου και μια μερική έκλειψη Σελήνης στις 28 Αυγούστου.

Η πανσέληνος του Μαρτίου 2026 είναι γνωστή ως «Σκουληκοφέγγαρο», «Φεγγάρι του Κόρακα» και «Φεγγάρι των Χυμών». Η ονομασία «Σκουληκοφέγγαρο» τιμά την εμφάνιση των γαιοσκωλήκων και των προνυμφών εντόμων στο έδαφος που αρχίζει να ζεσταίνεται στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης.