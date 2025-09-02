Ολική έκλειψη Σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια το «Ματωμένο Φεγγάρι»

;Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο: την μηνιαία Πανσέληνο που συνοδεύεται από το φαινόμενο της Ολικής Έκλειψης Σελήνης! Το φαινόμενο θα είναι ορατό και από την Ελλάδα στις ώρες 20:30–21:52. Αποκαλείται ως το «Ματωμένο Φεγγάρι» (Blood Moon), ένας όρος που αποδίδεται στο ιδιαίτερο χρώμα που θα πάρει η Σελήνη κατά τη διάρκεια της Έκλειψης.

Γιατί αποκαλείται «Ματωμένο Φεγγάρι»;

Αστρονομικά, η Σελήνη εισέρχεται στη σκιά της Γης, η οποία παρεμβάλλεται ανάμεσα σε αυτήν και στον Ήλιο. Αν η Γη δεν είχε ατμόσφαιρα, η Σελήνη θα σκοτείνιαζε πλήρως. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα της Γης λειτουργεί σαν φίλτρο και φακός ταυτόχρονα: διαθλά και διαχέει το ηλιακό φως, απορροφώντας τα μικρότερα μήκη κύματος (μπλε και πράσινο) και επιτρέποντας να περάσουν τα μακρύτερα (κόκκινο και πορτοκαλί). Το ίδιο φαινόμενο είναι υπεύθυνο για τα χρώματα της ανατολής και της δύσης. Έτσι, το φως που φτάνει στη Σελήνη μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης την «βάφει» με αποχρώσεις του κόκκινου, δίνοντάς της την εντυπωσιακή όψη που ονομάζουμε «Ματωμένο Φεγγάρι». Η ονομασία, επομένως, δεν έχει συμβολική αλλά καθαρά επιστημονική βάση: πρόκειται για την οπτική συνέπεια της σκιάς και της διάθλασης του φωτός, που χαρίζει στη Σελήνη μια μοναδική κοκκινωπή λάμψη, σπάνια και μαγευτική.

Πώς θα μας επηρεάσει η Ολική Έκλειψη Σελήνης;

Η Ολική Έκλειψη Σελήνης κορυφώνεται την Κυριακή στις 7 Σεπτεμβρίου στο ζώδιο των Ιχθύων (15ο 22’). Οι Ιχθύες, ως ζώδιο της ολοκλήρωσης, της ανιδιοτελούς αγάπης, της εσωτερικής αφύπνισης και της υπέρβασης, το φαινόμενο λοιπόν αναμένεται να έχει έντονα ψυχικό και πνευματικό χαρακτήρα. Οι Σεληνιακές Εκλείψεις αγγίζουν την ψυχή και το συναίσθημα, καθώς συνδέονται με αποχωρισμούς, τερματισμούς και αποκαλύψεις. Επειδή η συγκεκριμένη Έκλειψη είναι Β. Δεσμού, δεν έρχεται απλώς να κλείσει κεφάλαια, αλλά να μας οδηγήσει σε ένα νέο μονοπάτι εξέλιξης.

Σε συλλογικό επίπεδο, η συγκεκριμένη Σεληνιακή Έκλειψη θα φέρει στην επιφάνεια γεγονότα που αφορούν: τα Δημόσια Ιδρύματα (κυρίως μονάδες υγείας), την πνευματικότητα και την Θρησκεία, τον καλλιτεχνικό χώρο, παράλληλα όμως επειδή ο Ιχθύς είναι ένα ζώδιο που συνδέεται άμεσα με το υδάτινο στοιχείο και την θάλασσα, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν σχετικές περιβαλλοντολογικές ανησυχίες, ή ακόμα και γεγονότα που αφορούν την ναυσιπλοΐα!

Σε προσωπικό επίπεδο, παρατηρούμε να κλείνουν κύκλοι που έχουν φτάσει στον τερματισμό τους. Ολοκληρώνεται σχέσεις, συνήθειες που δεν εξυπηρετούν πλέον την ισορροπία μας , και αποκαλύπτονται αλήθειες που μέχρι τώρα ίσως αποφεύγαμε να δούμε. Η επιρροή αγγίζει κυρίως τους άξονες: σχέσεις – συνεργασίες, οικογένεια – καριέρα, αλλά και τομείς που αφορούν την εσωτερική μας εξέλιξη.

Σημαντικό είναι πως ο Δίας από τον Καρκίνο σχηματίζει τρίγωνο με την Έκλειψη, λειτουργώντας σαν ασπίδα προστασίας δίνοντας και την υπόσχεση της προόδου και της ανάπτυξης. Μπορεί λοιπόν να κλείνουν κύκλοι με συγκίνηση ή θυσία, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για νέες δυνατότητες, πιο κοντά στην ψυχική μας αλήθεια και στο μέλλον που μας ταιριάζει.

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο;

Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες ιδιαίτερα του 2ου δεκαημέρου και όσοι έχουν τα γενέθλιά τους κοντά στις 5-9 του μήνα του ζωδίου τους! Εξαιρετικά θετική θα είναι η επιρροή αυτής της Έκλειψης για τους Καρκίνους και τους Σκορπιούς του 2ου δεκαημέρου!

Κριός – Αποκαλύψεις και Εσωτερική Απελευθέρωση

Η Σεληνιακή Έκλειψη από το ζώδιο των Ιχθύων σε καλεί να αντιμετωπίσεις όσα κρατούσες καλά κρυμμένα μέσα σου εδώ και καιρό και να κλείσεις συναισθηματικούς κύκλους του χτες. Μυστικά, φόβοι ή ανεπίλυτες σκέψεις αναδύονται τώρα και καταφέρνεις να απελευθερωθείς από ότι σε βάραινε. Είναι μια περίοδος που σε ωθεί να κάνεις «βουτιά» στο ασυνείδητο και να αποδεχτείς πλευρές του εαυτού σου. Αποκαλύψεις ή πληροφορίες που έρχονται στο φως μπορεί να λειτουργήσουν λυτρωτικά, κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο. Παράλληλα, η ανάγκη να στηριχθείς στην οικογένεια και να ενδυναμώσεις τις σχέσεις με τα οικεία σου πρόσωπα γίνεται πιο έντονη, χαρίζοντάς σου αίσθηση ελευθερίας και εσωτερικής ανακούφισης.

Ταύροι– Φίλοι και Όνειρα σε Νέα Τροχιά

Η Σεληνιακή Έκλειψη της Κυριακής φέρνει στο προσκήνιο τις φιλίες, τα προσωπικά όνειρα και τις προσδοκίες σου Ταύρε μου . Τώρα ξεκαθαρίζεις ποιοι άνθρωποι πραγματικά σε στηρίζουν και με ποιους δεν έχετε κοινή πορεία. Σχέσεις που έχουν φθαρεί ή δεν έχουν αξία μπορεί να ολοκληρωθούν, ανοίγοντας χώρο για νέες γνωριμίες και πιο γόνιμες συνεργασίες. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ πιθανό να φέρει στην ζωή σου μία άκρως σημαντική πρόταση ή μια νέα μοιραία γνωριμία που θα σε κατευθύνει σε ένα ολοκαίνουργιο μονοπάτι εξέλιξης και εκπλήρωσης στόχων και ονείρων.

Δίδυμοι – Επαγγελματικές Εξελίξεις και Νέες Προοπτικές

Η καριέρα και η κοινωνική σου εικόνα επηρεάζονται άμεσα από το φαινόμενο της Σεληνιακής Έκλειψης αγαπητέ μου Δίδυμε. Η Έκλειψη μπορεί να φέρει εξελίξεις που σε ωθούν να κλείσεις έναν κύκλο στην επαγγελματική σου πορεία. Πρόσωπα που κατέχουν μία ανώτερη επαγγελματική θέση ή συνεργάτες ίσως παίξουν ρόλο-κλειδί σε αποφάσεις που θα κληθείς πάρεις. Ωστόσο είναι πολύ πιθανό να προκύψει και μια νέα σημαντική επαγγελματική ευκαιρία με οικονομικό όφελος. Είναι η στιγμή να βάλεις στόχους που ανταποκρίνονται περισσότερο στις πραγματικές σου ανάγκες και να χαράξεις πορεία πιο κοντά σε αυτό που σε εκφράζει ουσιαστικά.

Καρκίνος – Νέοι Ορίζοντες και Σημαντικές Αναθεωρήσεις

Η Σεληνιακή Έκλειψη της Κυριακής σε επηρεάζει θετικά Καρκίνε μου, κυρίως στους τομείς που συνδέονται με την γνώση , τα ταξίδια, τα νομικά έγγραφα, τις προοπτικές, την φιλοσοφία και στάση ζωής. Μπορεί να θελήσεις να αναθεωρήσεις τα σχέδιά σου για το μέλλον ή να λάβεις ειδήσεις που σου ανοίγουν νέους δρόμους. Ένα ταξίδι, μια συμφωνία ή μια γνωριμία με άτομο διαφορετικής κουλτούρας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Είναι η στιγμή να απελευθερωθείς από παλιές ιδέες ή περιορισμούς και να δώσεις χώρο σε νέες εμπειρίες που θα σε εξελίξουν και θα σε γεμίσουν ελπίδα.

Λέων – Οικονομικά Ξεκαθαρίσματα και Απελευθέρωση

Η επιρροή της Σεληνιακής Έκλειψης είναι έντονη για το ζώδιο σου Λέοντα, κυρίως όμως σε ψυχολογικό υπόβαθρο, αλλά και για τον τομέα των οικονομικών σου! Θα χρειαστεί να δείξεις προσοχή στα οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους: κοινά χρήματα, δάνεια, συμφωνίες, συνεταιρισμούς, κληρονομικά ή υποχρεώσεις. Καλείσαι να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα για να διώξεις από πάνω σου βάρη και να κλείσεις εκκρεμότητες. Ένα οικονομικό ζήτημα μπορεί να ολοκληρωθεί, ελευθερώνοντάς σε από άγχη και δεσμεύσεις. Παράλληλα, αναδύεται η ανάγκη να απελευθερωθείς από φόβους και εξαρτήσεις, ή ακόμα και από πληγές του παρελθόντος!

Παρθένος – Σχέσεις και Συνεργασίες σε Καθοριστικό Σταυροδρόμι

Η Έκλειψη στον άξονά σου αγαπητέ μου Παρθένε είναι καθοριστική, καθώς επηρεάζει σχέσεις και συνεργασίες σου . Αυτές τις μέρες μπορεί να κλείσει ένας κύκλος σε μία σχέση που έχει εξαντλήσει τα περιθώριά της, αφήνοντας όμως χώρο για κάτι νέο και ουσιαστικό. Πολύ πιθανή όμως είναι και η επανένωση με μία έντονη, μοιραία σχέση! Αποκαλύψεις σε προσωπικές επαφές σου βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες σου και να πάρεις ξεκάθαρες αποφάσεις. Είναι μια περίοδος που σε βάζει μπροστά σε μοιραίες κατευθύνσεις, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον των σχέσεων σου.

Ζυγός – Καθημερινότητα και Εργασία σε Νέα Βάση

Η καθημερινότητα, η εργασία και η φυσική σου κατάσταση είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων Ζυγέ μου. Ολοκληρώνεις με άγχος αλλά επιτυχία μία εργασία που είχες αναλάβει, ανοίγεται όμως τώρα χώρος για ένα νέο ξεκίνημα. Παράλληλα, η Έκλειψη σε καλεί να φροντίσεις περισσότερο το σώμα και την ψυχή σου, αφήνοντας πίσω κακές συνήθειες που είναι επιβλαβείς. Ίσως υπάρξουν ειδήσεις που σε βάζουν στη διαδικασία να πεις «τέλος» σε ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πλέον. Ένα νέο επαγγελματικό άνοιγμα θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά σου και τις συνήθειες σου – θα είναι για καλό σκοπό -!

Σκορπιός – Έρωτας, Δημιουργία και Συναίσθημα σε Επανεκκίνηση

Με την Ολική Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθείς είναι σαν να γίνεται ένα ολοκληρωτικό Reset σε επιθυμίες, δημιουργικά σχέδια, αλλά και στα αισθηματικά για σένα αγαπητέ μου Σκορπιέ! Αυτές τις μέρες ξεκαθαρίζεις τι πραγματικά σε γεμίζει και ποια σχέση ή δημιουργικό σχέδιο αξίζει να συνεχιστεί. Ένας ερωτικός δεσμός μπορεί να περάσει σε πιο σοβαρή φάση ή να ολοκληρωθεί αν δεν έχει μέλλον και προοπτική . Ζητήματα που αφορούν παιδιά έρχονται επίσης στο προσκήνιο. Το φεγγάρι αυτό σε ωθεί να επανασυνδεθείς με το συναίσθημά σου και να ακούσεις την αληθινή σου ανάγκη για χαρά και απόλαυση!

Τοξότης – Οικογένεια, Παρελθόν και Νέα Θεμέλια

Η Έκλειψη Σελήνης της Κυριακής σε επηρεάζει στενά στον τομέα του σπιτιού, της οικογένειας και του παρελθόντος. Ένα οικογενειακό ζήτημα ή θέμα που αφορά ακίνητα μπορεί να φτάσει στο τέλος και στην ολοκλήρωσή του. Η ανάγκη να αποδεσμευτείς από όσα σε βαραίνουν ψυχολογικά είναι έντονη, ώστε να δημιουργήσεις χώρο για κάτι νέο. Μπορεί να έρθουν αποκαλύψεις που σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα το παρελθόν σου, γεγονός που θα σε βοηθήσει να πάρεις αποφάσεις που θα σε βοηθήσουν να βρεις περισσότερη ασφάλεια στο μέλλον.

Αιγόκερως – Επικοινωνία, Αποφάσεις και Νέες Κατευθύνσεις

Η Έκλειψη Σελήνης της Κυριακής επηρεάζει τον τομέα της επικοινωνίας, των συμφωνιών και των επαφών σου. Ένας κύκλος σε μια συνεργασία ή σε συζητήσεις που παρέμεναν μετέωρες μπορεί τώρα να κλείσει. Νέες πληροφορίες ή ειδήσεις αλλάζουν τον τρόπο σκέψης σου και σε ωθούν να πάρεις αποφάσεις. Είναι η στιγμή να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις να πεις, πώς θα το εκφράσεις και με ποιους αξίζει να μοιράζεσαι τις ιδέες σου. Πολύ πιθανή είναι μία νέα γνωριμία ή μία σημαντική πρόταση συνεργασίας. Ακόμα κι αν τις μέρες αυτές αισθάνεσαι βάρος ψυχολογικό ή σε κατακλύζουν οι αρνητικές σκέψεις θα καταφέρεις να κάνεις πιο ξεκάθαρες επιλογές.

Υδροχόος – Οικονομική Ανασφάλεια αλλά και Νέα Σταθερότητα

Τα οικονομικά σου βρίσκονται στο προσκήνιο και σε προβληματίζουν έντονα με την Σεληνιακή Έκλειψη από το ζώδιο του Ιχθύ! Μια πηγή εσόδου ή μια επαγγελματική συνεργασία μπορεί να κλείσει τον κύκλο της, αφήνοντας όμως χώρο για κάτι πιο σταθερό. Παράλληλα, η Έκλειψη σε καλεί να επαναπροσδιορίσεις τι έχει αξία για σένα και το μέλλον σου , να δεις τι αξίζει πραγματικά ενώ καταφέρνεις να διαχειριστείς και τις ανασφάλειες σου . Το φεγγάρι αυτό φέρνει ξεκαθαρίσματα, αλλά ανοίγει δρόμο για ουσιαστικές αλλαγές που αφορούν συνήθειες – εργασία – οικονομικά!

Ιχθύες – Νέα Σελίδα στη Ζωή σου

Η Ολική Έκλειψη Σελήνης της Κυριακής πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και φωτίζει καθοριστικά την πορεία σου. Αυτές τις μέρες μπορεί να νιώσεις έντονη την ανάγκη να αφήσεις πίσω σου σχέσεις, πρόσωπα ή καταστάσεις που σε περιορίζουν ή δεν ανταποκρίνονται πια στην ψυχή σου. Αλήθειες που έρχονται στο φως και γεγονότα που ξετυλίγονται μπροστά σου σε ωθούν να ολοκληρώσεις έναν κύκλο και να ανοίξεις τον δρόμο για νέα ξεκινήματα. Είναι μια στιγμή βαθιάς λύτρωσης που σε βοηθά να έρθεις πιο κοντά στον εαυτό σου, να ανακαλύψεις τι σε εκφράζει πραγματικά και να σταθείς πιο ελεύθερος, αυθεντικός και αληθινός απέναντι στη ζωή.