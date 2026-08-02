Η Μαρία-Ολυμπία Ντε Γκρες συνεχίζει να απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις διακοπές της στο Αιγαίο. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο τα κυκλαδίτικα τοπία που τράβηξαν τα βλέμματα.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε από την Αντίπαρο ξεχώρισε η παρουσία του Αργεντινού επιχειρηματία Μάρτιν Πακανόφσκι, γεγονός που έφερε ξανά στο προσκήνιο τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να διατηρούν ιδιαίτερα στενή σχέση.

Οι φωτογραφίες που άνοιξαν ξανά τη συζήτηση

Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε στο Instagram, η Ολυμπία Ντε Γκρες μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές της στην Ελλάδα, με εικόνες από τη θάλασσα, βόλτες στα νησιά και τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα περιλαμβάνεται και κοινή φωτογραφία με τον Μάρτιν Πακανόφσκι, ενώ σε βίντεο από τις αναρτήσεις τους οι δυο τους εμφανίζονται να διασκεδάζουν μαζί κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Οι εικόνες δεν άργησαν να γίνουν αντικείμενο σχολιασμού, καθώς αρκετά διεθνή δημοσιεύματα τις συνέδεσαν με τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό για την προσωπική τους ζωή.

Το πάρτι γενεθλίων στην Αντίπαρο

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τους εορτασμούς για τα 30ά γενέθλια της Ολυμπίας Ντε Γκρες, που πραγματοποιήθηκαν στην Αντίπαρο.

Αρχικά, η οικογένεια γιόρτασε εν πλω με ένα πιο ιδιωτικό πάρτι, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε δείπνο σε γνωστό εστιατόριο του νησιού, παρουσία φίλων και προσώπων από τον διεθνή κοσμικό χώρο.

Η Ολυμπία εμφανίστηκε με λευκό σατέν φόρεμα, έσβησε την εντυπωσιακή τούρτα των γενεθλίων της και γιόρτασε μέχρι αργά με τους καλεσμένους της, πριν η βραδιά συνεχιστεί με μουσική και χορό στο σκάφος.

Οι φήμες που κρατούν από το 2024

Οι αναφορές που συνδέουν την Ολυμπία Ντε Γκρες με τον Μάρτιν Πακανόφσκι δεν είναι καινούργιες.

Τα πρώτα σχετικά δημοσιεύματα εμφανίστηκαν την άνοιξη του 2024, λίγο μετά το τέλος της σχέσης της με τον Βρετανό αριστοκράτη Πέρεγκριν Πίρσον. Έκτοτε οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις, γεγονός που διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Μέχρι σήμερα, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια τις φήμες.

Ποιος είναι ο Μάρτιν Πακανόφσκι

Ο Μάρτιν Πακανόφσκι είναι Αργεντινός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, με δραστηριότητα στον χώρο των επενδύσεων και παρουσία στον διεθνή επιχειρηματικό και κοσμικό χώρο.

Αν και κρατά χαμηλό δημόσιο προφίλ και αποφεύγει τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις ή συνεντεύξεις, το όνομά του έχει απασχολήσει επανειλημμένα τον διεθνή Τύπο λόγω των επαφών του με πρόσωπα της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας και της διεθνούς υψηλής κοινωνίας.

Η κοινή του παρουσία με την Ολυμπία Ντε Γκρες στην Αντίπαρο ήταν αρκετή για να δώσει νέα τροφή στα σχετικά δημοσιεύματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση για τη φύση της σχέσης τους.