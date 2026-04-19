Ολυμπιακός- Άρης 92-81: Με σβηστές τις μηχανές πήρε τη νίκη κόντρα στους Θεσσαλονικείς

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 92-81 για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν αήττητοι και στη κορυφή της βαθμολογίας, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις 23 νίκες και έχουν εξασφαλίσει ήδη το πλεονέκτημα έδρας στα Play Offs. Oι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης με 13-9 δίνουν μάχη για την καλύτερη δυνατή κατάταξή τους στην πρώτη εξάδα.

O Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο κορυφαίος με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ, ο Φουρνιέ με 15 πόντους, 3 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Νιλικίνα με 11 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Νουά με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε για λόγους ξεκούρασης εκτός 12αδας τον Τάισον Γουόρντ, εκτός επίσης έμεινε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς ο οποίος είναι τιμωρημένος με τρεις αγωνιτικές από τον αθλητικό δικαστή για τη χειρονομία στο ΟΑΚΑ και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Από πλευράς Άρη, ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει λόγω συμφωνίας των δυο ομάδων για τον δανεισμό του παίκτη, ενώ ο Ντανίλο Άντζουσιτς δεν ταξίδεψε λόγω ενοχλήσεων.

Στο σημερινό παιχνίδι (19/4) ο Κώστας Παπανικολάου συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι η ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού μας και συνεχίζει να γράφει! 🔴⚪️



——————————@K_pap16 is the living… pic.twitter.com/9Tsy5yUwCY — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 19, 2026

Το ματς

Ο Άρης μπήκε πιο αποφασισμένος στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς το πάνω χέρι . Ο Ολυμπιακός μακριά από το καλό του πρόσωπο δεν έπαιξε σε καμία από τις δυο πλευρές το μπάσκετ του και έμεινε πίσω στο σκορ (15-23).

Οι φιλοξενούμενοι σαφώς πιο συγκεντρωμένοι, πιο σκληροί και πιο εύστοχοι σε μεγάλα «σουτ», έδωσαν το προβάδισμα στους «Θεσσαλονικείς» σχεδόν σε όλη την δεύτερη περίοδο. Όμως ένα 10-0 σερί του Ολυμπιακού, τον «έβαλε» ξανά στο ματς.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα χωρίς αμυντική προσήλωση είχαν κάνει μόλις 3 φάουλ σε 19΄ παιχνιδιού ενώ ο Άρης ήταν καλά διαβασμένος στα δυνατά σημεία του αντιπάλου και «έκλεισε» τους διαδρόμους. Οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια (40-40), με το Νίκολα Μιλουτίνοφ να παίζει ουσιαστικά μόνος του κόντρα στον Άρη. Για την ομάδα του Μίλισιτς κορυφαίος ήταν ο Νουά με 10π.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τα αποδυτήρια με τελείως διαφορετικό πρόσωπο και αποφασισμένος να πάρει τη νίκη. «Βροχή» τριπόντων (5/6) και επιμέρους σκορ 31-18 και συνολικό (71-58), οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία του παιχνιδιού και «άνοιξαν» τη διαφορά.

Σπουδαίος Μιλουτίνοφ με ακόμα ενα double-double φέτος

Η τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζωκα στο ημίχρονο, εφαρμόστηκαν στο παρκέ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στην ένταση των παικτων του, κάτι που είδαμε στο δεύτερο μέρος και «εξαφάνισε» τον Άρη.

Τελικό σκορ: 92-81!

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.

Άρης (Μίλισιτς): Μήτρου-Λονγκ, Χατζηλάμπρου, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Χάρελ, Κουλμπόκα.