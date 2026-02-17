Ολυμπιακός: Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση για τον τραυματισμό του Τζόουνς

Ανησυχία προκάλεσε ο στις τάξεις του Ολυμπιακού ο Τάιρικ Τζόουνς, καθώς στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ έδειχνε να μην πατάει καλά, και αποχώρησε κουτσαίνωντας.

Παρόλο που δεν υπήρξε κάποια σύγκρουση με παίκτη της ΑΕΚ, ο σέντερ της ομάδας του Πειραιά κρατούσε το γόνατό του και αναγκάστηκε να αποχωρήσει, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην ΕΡΤ δεν δείχνει να υπάρχει κάτι σοβαρό.

Η ενόχληση αυτή στο γόνατο μπορεί να μην είναι κάτι σοβαρό, όμως αυτό θα το μάθουμε την Τετάρτη (18/11) που θα πραγματοποιηθεί μαγνητική τομογραφία στον παίκτη των «ερυθρόλευκων».