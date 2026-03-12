Ελ Καμπί: Το μεγάλο deal που φτάνει τα 10εκ. και το συμβόλαιο που τον «δένει» στο Λιμάνι (vid)

Ο Ολυμπιακός φρόντισε να «δέσει» έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της σύγχρονης ιστορίας του. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, με τον Μαροκινό επιθετικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών και να συνεχίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης».



Η ανακοίνωση της συμφωνίας συνοδεύτηκε από ένα συμβολικό βίντεο, στο οποίο ο Ελ Καμπί εμφανίζεται μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο μουσείο του Ολυμπιακού. Οι δύο άνδρες δίνουν τα χέρια, επισφραγίζοντας τη συνέχιση μιας συνεργασίας που έχει ήδη γράψει ιστορία.

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους! / The President of Olympiacos Mr. Evangelos… pic.twitter.com/IDyYEbali9 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

Ο 32χρονος φορ βρίσκεται στο Λιμάνι από το καλοκαίρι του 2023 και μέσα σε δυόμισι σεζόν έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την επιθετική γραμμή της ομάδας. Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» μετρά συνολικά 126 συμμετοχές, 78 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμοί που επιβεβαιώνουν την τεράστια επιρροή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.



Η παρουσία του συνδέθηκε άμεσα και με τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το νταμπλ την περασμένη σεζόν, ενώ φυσικά υπάρχει και η ιστορική στιγμή του 2024, όταν ο Ελ Καμπί σημείωσε το γκολ που χάρισε στους Πειραιώτες το Conference League απέναντι στη Φιορεντίνα.



Και τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Μαροκινός παραμένει εξίσου παραγωγικός, έχοντας ήδη 18 γκολ και 2 ασίστ σε 32 εμφανίσεις.



Το προηγούμενο συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι, ωστόσο η διοίκηση του Ολυμπιακού κινήθηκε έγκαιρα για να διασφαλίσει την παραμονή του βασικού της σκόρερ. Οι επαφές με τους εκπροσώπους του παίκτη είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ομάδας, και κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει συνολικές απολαβές περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία.

Olympiacos President Mr. Evangelos Marinakis and Ayoub El Kaabi confirm it! Together We Keep On Dreaming! pic.twitter.com/1Kq9ANfIrx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026



Ο Ελ Καμπί θα λαμβάνει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ το συμβόλαιο περιλαμβάνει και αρκετά μπόνους, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Ο τρίτος χρόνος της συμφωνίας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, εφόσον ο έμπειρος επιθετικός συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών τη σεζόν 2027-2028.



Παρά το έντονο ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, ανάμεσά τους και η Αλ Νασρ που εξέτασε σοβαρά την περίπτωσή του, ο Ελ Καμπί επέλεξε να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Μια επιλογή που δείχνει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τον σύλλογο και τον κόσμο του, αλλά και την επιθυμία του να συνεχίσει να γράφει ιστορία με τα ερυθρόλευκα.