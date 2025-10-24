Ολυμπιακός: Επίσκεψη στο «ερυθρόλευκο» Μουσείο από τους παίκτες της ομάδας (video)

Μερικές ημέρες πριν το εντός έδρας ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στην ΑΕΚ, οι παίκτες και το προπονητικό τιμ του Ολυμπιακού επισκέφθηκε το νέο υπερσύγχρονο Μουσείο της ομάδας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του, μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο που «φυλάσσεται» η ιστορία των «ερυθρόλευκων».

Άπαντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν πράγματα για το παρελθόν του συλλόγου, ενώ παράλληλα θυμήθηκαν την ιστορική σεζόν 2023/24, στην οποία ο Ολυμπιακός κατέκτησε τόσο το Conference League, όσο και το Youth League με την ομάδα νέων.

Συγκίνηση και υπερηφάνεια. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κατέκλυσαν τους ποδοσφαιριστές και το staff του Ολυμπιακού κατά την επίσκεψή τους την Παρασκευή (24/10) στο νέο υπερσύγχρονο Μουσείο της ομάδας. Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, μετά το τέλος της προπόνησης στο «Γ. Καραϊσκάκης», βρέθηκε στην Κιβωτό του Θρύλου και ξεναγήθηκε στους χώρους της, σε ένα συγκινησιακά «ερυθρόλευκο» ταξίδι δόξας και Ιστορίας.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του εντυπωσιάστηκαν από τη διαδραστικότητα του Μουσείου, αντίκρισαν μοναδικά εκθέματα, συγκινήθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου γίνεται αναφορά στην Τραγωδίας της Θύρας 7, «συνάντησαν» τους θρύλους του Συλλόγου, καμάρωσαν μπροστά στην παράταξη των τροπαίων και έζησαν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η εγκατάσταση του “Robokeeper”.



Έσπευσαν να θυμηθούν, αλλά και να μάθουν για μεγάλες νίκες του Θρύλου σε Ελλάδα και Ευρώπη, έπαιξαν διαδραστικά quiz, διάβασαν την Ιστορία του Συλλόγου, ενώ ιδιαίτερη ήταν η στιγμή κατά την οποία όλοι μαζί παρακολούθησαν την ταινία για την κατάκτηση των ευρωπαϊκών τροπαίων, ξεσπώντας μετά το τέλος της σε χειροκροτήματα.



Όταν αντίκρισαν τα τρόπαια του UEFA Europa Conference League και του UEFA Youth League, θυμήθηκαν τη θρυλική σεζόν 2023-2024, η οποία πάντα θα μας θυμίζει πως το όνειρο το τρελό έγινε πραγματικότητα.

Η επίσκεψη του ποδοσφαιρικού τμήματος στο νέο Μουσείο, η δημιουργία του οποίου αποτέλεσε πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για την ομάδα μας…