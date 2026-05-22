Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: «Ατσάλινος» θρύλος και κόσμος έτοιμοι να το σηκώσουν!

Ο Ολυμπιακός με «όπλο» την άμυνα του επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 79-61 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες στο «κόκκινο» T-Center δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην τουρκική ομάδα και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον τελικό, με στόχο το 4ο ευρωπαϊκό. Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν οι Πίτερς (17), Βεζένκοφ (16), Ντόρσεϊ (15) και Φοουρνιέ (10).

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν μια εκ των Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/05, 21:00) στο T-Center.

Οι δύο ισπανικές ομάδες αγωνίζονται στις (22/5, 21:00) με στόχο το δεύτερο εισιτήριο του τελικού.

Το ματς

Ο ημιτελικός ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να παίζει εκπληκτική άμυνα, οδηγώντας τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε σε πολύ δύσκολα σουτ (0/4 τρίποντα) και 4 λάθη. Οι πρώτες επιθέσεις ήταν νευρικές αλλά οι Γουόκαπ και Ντόρσεϊ έδωσαν το προβάδισμα με 8-0.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα «μπλόκαραν» τους Τούρκους, οι οποίοι έμειναν για 7 λεπτά στο μηδέν, αλλά η είσοδος του Ντε Κολό έδωσε λύσεις στην τουρκική ομάδα που πέτυχε τους πρώτους της πόντους (15-7).

Οι «ερυθρόλευκοι» έκλιεσαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (18-12). Πρώτος σκόρερ του ματς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 11 πόντους.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην ήταν πολύ παραγωγικός με μόλις 4 ασίστ αλλά πήρε διψήφια διαφορά μέσα από την άμυνα του. Φοβερός Πίτερς που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε ότι ήθελε, παρότι ο Βεζένκοφ δεν είχε την απόδοση που έχουμε συνηθίσει.

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έμεινε και πάλι χωρίς πόντο για το μεγαλύτερο διάστημα της δεύτερης περιόδου. Τον «γόρδιο δεσμό» έλυσε σε μια όμορφη φάση, ο Ντα Σίλβα.

Οι δύο πρώτες περίοδοι είχαν παρόμοια εικόνα, με τον τυπικά γηπεδούχο Ολυμπιακό να στηρίζεται στην άμυνα του και στην επίθεση μια με Ντόρσεϊ και στην συνέχεια ο Πίτερς(9π.). Από την άλλη η Φενέρμπαχτσε στα τελευταία λεπτά μείωσε την διαφορά, από το -17 στους 9.

Στο ημίχρονο η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με (33-24).

«Φουριόζοι» Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ μέσα σε δύο λεπτά «έτρεξαν» σερί 9-0, στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Η Φενέρμπαχτσε είχε απάντση και με ένα γρήγορο 10-0 μείωσε γρήγορα τη διαφορά.

Τρομερός ο Βεζένκοφ στο τρίτο δεκάλεπτο με 14 πόντους και πολύ μεγάλες φάσεις. Οι Πειραιώτες έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο με σκορ 56-41.

Οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους για πρώτη φορά ξεκίνησαν καλύτερα και μείωσαν μετά από πολύ ώρα σε μονοψήφιο αριθμό. Ο Πίτερς ήταν τρομερός και επανέφερε τον Ολυμπιακό στο +14. Από κει και πέρα την μπακέτα ανέλαβε ο Τάισον Γούορντ με προσωπικές ενέργειες. Σημαντική επίσης η συνεισφορά του Φουρνιέ που έκλεισε το παιχνίδι με 10π.

Ο Ολυμπιακός ήταν συγκεντρωμένοςαπό την αρχή του ημιτελικού. Πήρε διαφορά από το ξεκίνημα και δεν έχασε τη συγκέντρωσή του σε κανέναν σημείο ένω η ομάδα του Σάρας προσπάθησε. Ο Ολυμπιακός είχε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-44, 56-41, 79-61

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουορντ 10, Βεζένκοβ 16 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15 (2/6 τρίποντα), Πίτερς 17 (4/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 6 (13 ριμπάουντ), Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 10 (3/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπόλντουιν 10 (5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μέλι 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 16 (1/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντε Κολό 6, Μπιμπέροβιτς 17 (4/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα 2, Κόλσον, Μπιρτς 3.