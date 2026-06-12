Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών - Η συγκινητική Σταματοπούλου έφερε το 4ο τρόπαιο

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-14 της Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League γυναικών στο πόλο και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

H Ιωάννα Σταματοπούλου που είχε κατεβάσει ρολά μέσα στο ματς, όσο και η Φαν ντεν Ντόμπελστιν που απέκρουσε τρία πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα! Η Στεφανία Σάντα ήταν αυτή όμως που έβαλε το κρίσιμο γκολ στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού και έστειλε το ματς στα πέναλτι. Ενώ, η Άμπι Άντριους έκανε τρομερό ματς για τον Ολυμπιακό με συνολικά πέντε γκολ και αντίδραση σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιο. Για την ουγγρική ομάδα η Γκρέτα Κουρούς-Γκουρισάτι με επτά γκολ ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια.

Η ελληνική ομάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού γυναικείου πόλο, αφού έχει κατακτήσει ήδη τρεις φορές το Champions League, το 2015, το 2021 και το 2022.

Παράλληλα, έχει δώσει το αγωνιστεί σε εννέα Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και σε έξι τελικούς. Αυτός ήταν ο έβδομος τελικός που συμμετέχει.

Οι «ερυθρόλευκες» είχαν στο πλευρό τους περίπου 500 οπαδούς, οι οποίοι βρέθηκαν στην Μάλτα για να στηρίξουν τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα.

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Το ματς

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού ήταν όπως το περίμενε, μπορεί να έχασε το πρώτο σπριντ αλλά έβγαλε την άμυνα και στην επίθεση άνοιξε το σκορ η Άντριους.

Η Σιούτη λίγα λεπτά μετά διπλασίασε τ τέρματα για την ομάδα της σε ένα «μαγικό ξεκίνημα για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Για την Φερεντσβάρος το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά μετά τα χαμένα σουτ, δεν βρήκαν λύση ούτε στην παίκτρια παραπάνω.

Το πρώτο γκολ για τις Ουγγαρέζες πέτυχε η Ντε Φρις, που μείωσε σε 2-1.

Η Βάσω Πλευρίτου έβαλε ξανά σε θέση οδηγού την ελληνική ομάδα με γκολ στον παραπάνω, την ίδια ώρα που η «ερυθρόλευκη» άμυνα έμοιαζε σαν τείχος. Η Τριχά έδωσε αέρα τριών τερμάτων με ωραίο σουτ.

Η Σταματοπούλου έκανε πολύ καλή εμφάνιση αλλά η Κουρισάτι την κέρδισε μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και μείωσε σε 4-3. Το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου στον τελικό.

Η δεύτερη περίοδος είχε παρόμοια χαρακτηριστικά, πολύ καλή άμυνα παρά τον παίκτη παραπάνω για την ουγγρική ομάδα και στη συνέχεια γκολ από την Σιούτη για το 5-3.

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Ο Ολυμπιακός είχε απάντηση σε κάθε γκολ με την Πλευρίτου να δίνει άμμεσα το προβάδισμα με δυο γκολ παρότι η Κέστελι είχε μειώσει.

Το πρώτο της γκολ πέτυχε στα μισά του δεύτερου οκταλέπτου η μόνη ελληνίδα της Φερεντσβάρος, Ελευθερία Πλευρίτου για το 6-5.

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Η Νίνου έκανε το 7-5 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και σε συνδιασμό με τις «σωτήριες» επεμβάσεις (8/13) της Σταματοπούλου, ο Ολυμπιακός πήγε με προβάδισμα ασφαλείας στα αποδυτήρια.

Η Τριχά ευστόχησε στο πέναλτι και το προβάδισμα ανέβηκε γρήγορα στο 8-5. Στα μισά του 3ου οκταλέπτου η Γκουρισάτι μείωσε με δυο συνεχόμενα γκολ, την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε χάσει την καλή του κυκλοφορία στην επίθεση και δεν έβρισκε καθαρές επιλογές.

Η ισοφάριση ήρθε πολύ γρήγορα χάρη στο γκολ της Φάρκας, οι Ουγγαρέζες όμως με ένα 4-0 πήραν μάλιστα κεφάλι στο σκορ με απόλυτη πρωταγωνίστρια την Γκουρισάτι και 8-9.

Απάντηση από πλευράς Ολυμπιακού είχε η Άντριους με δυο γκολ έδωσε και πάλι το προβάδισμα 10-9.

Σαν να μην έφταναν όλα η Γκουρισάτι με το 6ο της γκολ πρόλαβε το χρονόμετρο και έδωσε ξανά με ένα γκολ το προβάδισμα (11-10).

Η Άντριους στο πιο κρήσιμο σημείο δήλωσε «παρών» και ισοφάρισε σε 12-12 μετά το σερί της Φερεντσβάρος. Μια ολιγορία στην άμυνα έδωσα αμέσως το προβάδισμα στην τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα.

Η Φερεντσβάρος πήρε διαφορά δυο τερμάτων, αλλά η Σάντα έδωσε τη λύση 13'' πριν την λήξη με κοντινό σουτ ισοφάρισε τον τελικό σε 14-14.

Ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι!

Στην διαδικασία των πέναλτι η Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν, απέκρουσε διαδοχικά τις εκτελέσεις των Ορτίθ, Κόβατς-Τσάτλοςνε Σίλαγκι και Ελευθερίας Πλευρίτου, οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες» στον θρίαμβο. Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, η Βασιλική Πλευρίτου και η Χριστίνα Σιούτη ήταν εύστοχες για τον Ολυμπιακό.

Τελικό σκορ: 17-14 (κ.δ 14-14).