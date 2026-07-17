Ολυμπιακός-Φορτούνα Σίταρντ 3-1: Συστήθηκε με χατ τρικ ο «δαίμονας» Ζότα Σίλβα

Με τον Ζότα Σίλβα(20',24',58') να λέει και επίσημα «καλησπέρα», ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τη Φορτούνα Σίταρντ που βρήκε το μοναδικό της γκολ με τον Ουκίλι(56') και συμπλήρωσε ένα ακόμη νικηφόρο αποτέλεσμα στα φιλικά του στην Ολλανδία.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Το παιχνίδι ξεκίνησε όπως πάντα, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τον έλεγχο του αγώνα και να πιέζουν ψηλά.

Το «καλησπέρα» στην ομάδα το είπε ο Ζότα Σίλβα, όταν άνοιξε το σκορ στο 20' μετά από τις κεφαλιές των Μασούρα και Κουτσίδη.

Ο Ζότα Σίλβα πανηγυρίζει/Eurokinissi

Δεν του έφτασε όμως το ένα και πέτυχε δεύτερο αλλά και πανέμορφο τέρμα με τους «ερυθρόλευκους στο 24'.

Και το 2-0 από τον Ζότα Σίλβα/Eurokinissi

Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με τους Πειραιώτες να προσφέρουν θέαμα με τον Πορτογάλο, αλλά και τον Αντρέ Λουίς που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα των Ολλανδών.

Στο 56' μετά από χαλάρωση των Πειραιωτών, η Φορτούνα μείωσε σε 2-1 με τον Ουκίλι.

Με κερδισμένο πέναλτι του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ζότα Σίλβα(58') έκανε τρία τα τέρματά του, σε ονειρικό ντεμπούτο.

Ο πανηγυρισμός μετά το χατ τρικ/Eurokinissi

Μετά από αυτό, το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό κύλησε σαν «νερό» για τον Ολυμπιακό που ήταν και απειλητικός και δεν κινδύνεψε καθόλου, φτάνοντας στο τελικό 3-1.

Τελικό σκορ: 3-1