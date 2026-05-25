Ολυμπιακός: Η αρχηγική ομιλία του Παπανικολάου και το συγκινητικό μήνυμα του Βεζένκοφ

Συγκινητικές στιγμές εκτιλύχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, μετά την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου από τον Ολυμπιακό.

Όλα τα μέλη της ομάδας, πανηγύρισαν παρέα με τον κόσμο τους την επιστροφή, μετά από 13 χρόνια, στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, πήρε το μικρόφωνο στα χέρια του και αρκετά συγκινημένος έστειλε το δικό το μήνυμα: «Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Ό,τι έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί», δήλωσε χαακτηριστικά.

Από την άλλη, ο MVP της reagular season, Σάσα Βεζένκοφ, αρχικά γνώρισε την αποθέωση, στην συνέχεια μοιράστηκε τις σκέψεις του και έδωσε το σύνθημα: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί όταν επέστρεφα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου ονειρευόμουν αυτές ακριβώς τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα. Τα προηγούμενα χρόνια πονέσαμε. Αλλά θέλω να πω κάτι που αυτή την στιγμή μπορεί να μη μοιάζει σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα», ανέφερε ο Βούλγαρος φόργουορντ.