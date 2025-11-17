Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν απευθείας εισιτήριο στο Champions League - Τα δεδομένα της κατάταξης

Η περσινή απευθείας πρόκριση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, μέσα από την ειδική βαθμολογία των ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA ανοίγει την... όρεξη στους πρωταθλητές Ελλάδας για «επανάληψη σκηνικού».

Εφόσον ο νικητής του φετινού Champions League εξασφαλίσει τη συμμετοχή στη διοργάνωση του 2026/2027 μέσα από τη θέση του στο πρωτάθλημα, τότε η ομάδα με την καλύτερη βαθμολογία στο ranking των πρωταθλητών, που αγωνίζονται στα προκριματικά παίρνει το «χρυσό» εισιτήριο, που απελευθερώνεται.

Η βαθμολογία των ομάδων του Champions Path και ο συντελεστής τους

Ρέιντζερς – 59.250 / Europa League – 4η στο πρωτάθλημα Μπόντο Γκλιμτ – 55.000 / Champions League – 2η στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός – 54.500 / Champions League – 1ος στο πρωτάθλημα Κοπεγχάγη – 49.375 / Champions League – 4ος στο πρωτάθλημα Ντίναμο Ζάγκρεμπ – 44.000 / Europa League – 2η στο πρωτάθλημα Ζάλτσμπουργκ – 44.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ – 42.250 / Europa League – 2ος στο πρωτάθλημα Σαχτάρ Ντόνετσκ – 32.000 / Conference League – 1η στο πρωτάθλημα Φερεντσβάρος – 41.000 / Europa League – 2η στο πρωτάθλημα Κάραμπαγκ – 40.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός είναι δύο βήματα πριν τη League Phase

Για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, βασική προϋπόθεση ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις το πολυπόθητο απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Champions League, είναι να τερματίσει πρώτος στην κατάταξη των πρωταθλητών, που διεκδικούν την είσοδο μέσα από τα προκριματικά.

Οι μόνες ομάδες με καλύτερο συντελεστή από τους «ερυθρολεύκους» είναι η Μπόντο Γλιμτ και η Ρέιντζερς. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, ελπίζει να μην κατακτήσει το πρωτάθλημα Νορβηγίας η Μπόντο Γκλιμτ.

Οι Νορβηγοί βρίσκονται στη 2η θέση του πρωταθλήματος, έναν βαθμό μακριά από την πρωτοπόρο Βίκινγκ με δύο αγωνιστικές να απομένουν για τη «στέψη» της πρωταθλήτριας. Σε περίπτωση, που η Βίκινγκ κατακτήσει το πρωτάθλημα, η Μπόντο τίθεται αυτομάτως εκτός κάδρου.

Ακόμα και να το «σηκώσει» η Μπόντο, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να την προσπεράσουν στην ειδική βαθμολογία. Οι Πειραιώτες έχουν διαφορά 500 βαθμών από τους πρωταθλητές Νορβηγίας. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται στο Champions League, στο οποίο η κάθε ισοπαλία δίνει 1.000 πόντους και η κάθε νίκη 2.000 βαθμούς. Συνεπώς, η διαφορά μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μία αγωνιστική.

Όσον αφορά τη Ρέιντζερς, οι πρωταθλητές Σκωτίας βρίσκονται στο -12 από την πρωτοπόρο Χαρτς. Επομένως, οι πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος είναι αρκετά περιορισμένες.

Η αγωνιστική περίοδος, βέβαια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ανάλογα με τη συγκομιδή των υπόλοιπων συλλόγων τα δεδομένα μπορεί να μεταβληθούν. Αν, ο Ολυμπιακός, πάντως κατακτήσει τη Super League 1, μπορεί να ελπίζει βάσιμα πως θα προκριθεί απευθείας στη League Phase.

Τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 7η θέση της ειδικής βαθμολογίας, ωστόσο διατηρεί τις ελπίδες του. Για να αξιοποιήσει την ευκαιρία να αγωνιστεί απευθείας στη League Phase του ερχόμενου Champions League θα πρέπει - όπως και ο Ολυμπιακός - να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας και στη συνέχεια να τερματίσει πρώτος στην ειδική βαθμολογία των πρωταθλητών του ranking.

Έως τώρα, οι περισσότερες από τις ομάδες που τον προσπερνούν στη βαθμολογία, με εξαίρεση τη Ζάλτσμπουργκ, δεν βρίσκονται στην πρώτη θέση των εθνικών τους πρωταθλημάτων.

Οι Θεσσαλονικείς, έχοντας ήδη δύο νίκες και μία ισοπαλία στη League Phase του Europa League κάλυψαν τους μίνιμουμ βαθμούς που δίνει η UEFA στις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση και μπορούν από εδώ και στο εξής να προσθέτουν πόντους στον συντελεστή τους. Τη δυνατότητα αυτή δεν έχουν ακόμη οι Ρέιντζερς και Ζάλτσμπουργκ.

Επίσης, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας του φετινού Europa League. Μία ανάσα, δηλαδή από τις πρώτες 8 θέσεις, που οδηγούν απευθείας στη φάση των 16. Η προοπτική της 8άδας για τον ΠΑΟΚ συνοδεύεται από βαθμολογικό μπόνους. Παράλληλα, τα ενδεχόμενα επιτυχή αποτελέσματα στις αγωνιστικές που υπολείπονται, αυξάνουν τις ελπίδες για περισσότερους βαθμούς και «αναρρίχηση» στις πρώτες θέσεις του ειδικού ranking.

Το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκεται για ένα «μέτωπο», το οποίο θα απασχολήσει πολύ μέσα στη χρονιά, τόσο σε επίπεδο εθνικών πρωταθλημάτων, όσο και σε αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τα δεδομένα διαφοροποιούνται κάθε εβδομάδα. Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε, όμως, είναι πως και οι δύο ομάδες έχουν βάσιμες ελπίδες απευθείας πρόκρισης στην League Phase του ερόμενου Champions League.