Ολυμπιακός - Μιλάνο 85-76: Νίκη στο… ρελαντί και τώρα Playoffs

Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά την κανονική περίοδο της Euroleague, επικρατώντας της Μιλάνο στο ΣΕΦ με 85-76 και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν έτσι στο 26-12, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και κλειδώνοντας το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε καλή βραδιά αρκετούς πρωταγωνιστές, με τον Βεζένκοφ να ξεχωρίζει επιθετικά, τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στα ριμπάουντ και τους Ντόρσεϊ και Χολ να δίνουν σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα.

Από τη Μιλάνο προσπάθησε κυρίως ο Σιλντς, χωρίς όμως να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στα play-in, περιμένοντας τον αντίπαλό τους με στόχο την πρόκριση στο Final Four

Η εξέλιξη του ματς

Όπως μας έχουν συνηθίσει φέτος οι παίκτες του Μπαρτζώκα, ξεκίνησαν και σήμερα με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και με μπροστάρηδες Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ που είχαν 9 και 8 πόντους αντίστοιχα, πήγαν με προβάδισμα 26-23 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με τους οχτώ πόντους που σημείωσε στην πρώτη περίοδο ,έφτασε τους 3.600 συνολικά στη διοργάνωση και ανέβηκε στη 13η θέση των σκόρερ όλων των εποχών και «προσπέρασε» τον Γιώργο Πρίντεζη.

Τζόσεφ και Χολ πήραν την σκυτάλη στο δεύτερο δεκάλεπτο και έδωσαν λύσεις επιθετικά στον Ολυμπιακό με ένα επιθετικό ξέσπασμα 5 και 6 πόντων αντίστοιχα σήκωσαν το ΣΕΦ στον... αέρα. Οι Ιταλοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν τους γηπεδούχους ένα λεπτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου αλλά την τελευταία λέξη την είχε, φυσικά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που με ένα δύσκολο σουτ δυο πόντων έστειλε τον Ολυμπιακό με προβάδισμα στο ημίχρονο, 47-45.

Με επιθετικο σόου Ντόρσεϊ, Μιλουτινοφ και Βεζενκοφ ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά στην 3η περίοδο και να τη διατηρήσει μέχρι τη λήξη της με τον Ολυμπιακό να κλείνει το 3ο δεκάλεπτο προηγούμενος με 68-55.

Στις δηλώσεις του ημιχρόνου ο Μπαρτζώκας ζήτησε περισσότερη σοβαρότητα από την ομάδα του στην άμυνα και οι παίκτες του τον άκουσαν και ουσιαστικά τελείωσαν το ματς. Η αμυντική βελτίωση του Ολυμπιακού στην 3η περίοδο ήταν εμφανής Περιορισε την Μιλάνο στα 4/17 σουτ , ενώ τα μόλις 4 λάθη των γηπεδούχων σε 32 λεπτά αγώνα, αποτύπωσαν την σοβαρότητα που ζήτησε ο κοουτς των γηπεδούχων.

Με το ίδιο τέμπο και αφηνιασμένο Ντόντα Χολ ο Ολυμπιακός έκλεισε το ματς και την κανονική περίοδο της διοργάνωσης με τον καλύτερο τρόπο, παίρνοντας την νίκη με 85-76.