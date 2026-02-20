Ολυμπιακός: Μήλον της έριδος ο Τζολάκης - Το ενδιαφέρον από Ιταλία και οι αξιώσεις των ερυθρόλευκων

Στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής ελίτ βρίσκεται εδω και καιρό ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τις εντυπωσιακές του επιδόσεις κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού να εντυπωσιάζουν ολοένα και περισσότερο τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Ιταλού ρεπόρτερ Τζανλούκα Βιτάλε, ο 25χρονος διεθνής τερματοφύλακας έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Serie A, καθώς Νάπολι, Ρόμα, Γιουβέντους και Ίντερ παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Παράλληλα, στο παιχνίδι της διεκδίκησης φέρεται να παραμένει και η Γαλατάσαραϊ, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει ενδιαφέρον και από Premier League.

#Napoli, Roma, Juventus, Inter: Konstantinos #Tzolakis spera in una big di Serie A o nella Premier per il futuro, ma occhio al Galatasaray.https://t.co/vMbx62WT9b — AreaNapoli.it (@areanapoliit) February 19, 2026

Ωστόσο οι οικονομικές απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» είναι στα… ύψη, καθώς ο Ολυμπιακός φέρεται να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η ραγδαία άνοδος του Τζολάκη στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, καθιστά δεδομένο πως σε περίπτωση που οι Πειραιώτες που το «ναι» σε ενδεχόμενη πρόταση, που ούτως σιάλος θα έρθει το ερχόμενο καλοκαιρί, θα μιλάμε για μια από τις πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και συνάμα έλληνα τερματοφύλακα στα χρονικά.