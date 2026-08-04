Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν 0-0: Πολλές ευκαιρίες, αλλά κανένας κερδισμένος και τώρα... Ολλανδία

Στο απόλυτο μηδέν έμεινε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ναϊμέγκεν, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.



Οι «ερυθρόλευκοι» αλλά και οι Ολλανδοί, είχαν ευκαιρίες και μάλιστα κάποιες σημαντικές, αλλά τους έλειπε η αποτελεσματικότητα και έμειναν στο απόλυτο μηδέν.

Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Ολλανδίας (11/8, 20:30), όπου οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν αν πάρουν το εισιτήριο για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, έδειξαν οι δύο ομάδες ότι θέλουν απεγνωσμένα αν όχι τη πρόκριση, σίγουρα τη νίκη. Παρότι φτάσαμε στο 14' για να υπάρξει η πρώτη τελική, όπου οι «ερυθρόλευκοι» μετά από κόρνερ του Ροντινέι, βρήκαν την ευκαιρία με τον Κάρμο να παίρνει τη κεφαλιά, αλλά να τον σταματάει ο Ορτέγκα.

Eurokinissi

Η μεγαλύτερη φάση των Ολλανδών, ήταν εκείνη που δεν καταγράφηκε, όταν ο Τσέρι έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Λίνσεν πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο στο 50-50, καθώς και βρήκε δύο σημαντικές ευκαιρίες με Ροντινέι(36') και Ελ Κααμπί(38'), αλλά δέχτηκε και κάποιες απειλές από τους Ολλανδούς που ήταν αρκετά ορεξάτοι, με τον Πόποβιτς να απαντάει.

Eurokinissi

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Ναϊμέγκεν μπήκε πιο αποφασιστική και βάρεσε αρκετά «καμπανάκια» στην άμυνα του Ολυμπιακού, που έδειχνε να ψάχνει ακόμα τα πατήματά της. Βέβαια οι αλλαγές των Ζότα Σίλβα και Ζέλσον Μάρτινς, έδωσαν αρκετή ενέργεια και έκαναν και τους Πειραιώτες επικίνδυνους.

Παρότι το παιχνίδι άφησε αρκετές υποσχέσεις στην αρχή, από το 70ο λεπτό και μετά, ο ρυθμός έπεσε πολύ απότομα και οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της Ολλανδίας.

Τελικό σκορ: 0-0

Ολυμπιακός:Πόποβιτς, Σάλιακας, Μπρούνο, Ρέτσος, Κάρμο, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ρόκα, Ελ Κααμπί.

Ναϊμέγκεν:Ορτέγκα, Σάντλερ, Στορμ, Φόνβιλ, Ουαϊσά, Λεμπρετόν, Νέγιασμιτς, Μοντέιρο, Μπίσχοφ, Τσέρι και Λίνσεν.