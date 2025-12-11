Ολυμπιακός: Ο Καρεμπέ ενεργοποιείται για τον Γκαλιμζάν Κενζεμπέκ

Το όνομα του Γκαλιμζάν Κενζεμπέκ επιστρέφει στην «ερυθρόλευκη» επικαιρότητα, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες από το Καζακστάν αναφέρουν ότι ο Κριστιάν Καρεμπέ έχει μπει ξανά μπροστάρης στη διεκδίκηση του 22χρονου εξτρέμ. Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού φέρεται να είχε άμεση επικοινωνία με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γελιμάι, δείχνοντας πως οι Πειραιώτες δεν έχουν εγκαταλείψει την υπόθεση, το αντίθετο μάλιστα.



Ο Κενζεμπέκ αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ του καζακικού ποδοσφαίρου και το συμβόλαιό του που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2025 καθιστά την περίπτωσή του ακόμα πιο ελκυστική. Παρά το ότι πριν λίγες εβδομάδες δημοσίευμα στη χώρα του τον έφερνε ένα βήμα πιο κοντά στη Ρέιντζερς, οι νεότερες εξελίξεις αλλάζουν το σκηνικό, δίνοντας πλέον στον Ολυμπιακό προβάδισμα. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει ξεκάθαρο πλάνο. Απόκτηση τώρα και άμεσος δανεισμός σε ελληνική ομάδα για έναν χρόνο, ώστε ο νεαρός διεθνής να εγκλιματιστεί στη Super League και να έρθει έτοιμος στον Πειραιά.



Ο 22χρονος εξτρέμ είναι δεξιοπόδαρος, αλλά δουλεύει εξίσου άνετα και με τα δύο πόδια, στοιχείο που τον κάνει ιδιαίτερα ευέλικτο στα άκρα. Μετρά ήδη 10 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική Καζακστάν, δείχνοντας ότι εξελίσσεται με σταθερά βήματα και ότι διαθέτει την ποιότητα να ανέβει επίπεδο.

Ο Ολυμπιακός βλέπει στον Κενζεμπέκ μια επένδυση με προοπτική, ενώ η εμπλοκή του Καρεμπέ δείχνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» σκοπεύουν να δώσουν τη μάχη μέχρι τέλους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό και οι Πειραιώτες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να αφήσουν εύκολα την υπόθεση να… φύγει για Γλασκώβη.