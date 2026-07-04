Ολυμπιακός: Ο λόγος πίσω από την πιθανή μεταγραφή του Τζολάκη στην Ίντερ

Το όνομα του Κωσταντίνου Τζολάκη «παίζει» πολύ στην ευρωπαϊκή αγορά καθώς ο 23χρονος γκολκίπερ έχει «τραβήξει» τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Μάλιστα μία από αυτές τις ομάδες φαίνεται να είναι και η πρωταθλήτρια Ιταλίας , Ίντερ όπως αναφέρει το ιταλικό «TuttoMercato». Πιο συγκεκριμένα αποκαλύπτει πως ο Έλληνας κίπερ ήταν από τις πρώτες επιλογές στην θέση του τερματοφύλακα των «νερατζούρι».

Ωστόσο οι Ιταλοί κατέληξαν στην επιλογή του Ιβάν Προβεντέλ και αυτή η κίνηση επηρέασε την μεταγραφή του Τζολάκη.

Όσα αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα

«Αν η Ίντερ δεν είχε υπογράψει τον Ιβάν Προβέντελ, ένα project που ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό ήταν αυτό του Κωνσταντίνου Τζολάκη, του Έλληνα τερματοφύλακα του Ολυμπιακού»

🚨 If #Inter hadn't signed Ivan Provedel, one profile that was particularly appealing was that of Konstantinos Tzolakis, the Greek goalkeeper from Olympiakos. 🇬🇷❌



[@FcInterNewsit via @SimoneTogna] pic.twitter.com/VkFw2vZLkr — Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 3, 2026

Υπενθυμίζουμε πως ο Τζολάκης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Ολυμπιακού έως το καλοκαίρι του 2027 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt.