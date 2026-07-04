Ολυμπιακός: Ο λόγος πίσω από την πιθανή μεταγραφή του Τζολάκη στην Ίντερ
Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως αν η Ίντερ δεν αποκτούσε τον Ιβάν Προβεντέλ , θα «εξέταζε» την περίπτωση του Τζολάκη.
Το όνομα του Κωσταντίνου Τζολάκη «παίζει» πολύ στην ευρωπαϊκή αγορά καθώς ο 23χρονος γκολκίπερ έχει «τραβήξει» τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.
Μάλιστα μία από αυτές τις ομάδες φαίνεται να είναι και η πρωταθλήτρια Ιταλίας , Ίντερ όπως αναφέρει το ιταλικό «TuttoMercato». Πιο συγκεκριμένα αποκαλύπτει πως ο Έλληνας κίπερ ήταν από τις πρώτες επιλογές στην θέση του τερματοφύλακα των «νερατζούρι».
Ωστόσο οι Ιταλοί κατέληξαν στην επιλογή του Ιβάν Προβεντέλ και αυτή η κίνηση επηρέασε την μεταγραφή του Τζολάκη.
Όσα αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα
«Αν η Ίντερ δεν είχε υπογράψει τον Ιβάν Προβέντελ, ένα project που ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό ήταν αυτό του Κωνσταντίνου Τζολάκη, του Έλληνα τερματοφύλακα του Ολυμπιακού»
Υπενθυμίζουμε πως ο Τζολάκης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Ολυμπιακού έως το καλοκαίρι του 2027 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt.