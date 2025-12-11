Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες πρόκρισης με 9 βαθμούς και πώς μπορεί να «κλειδώσει» την 24δα

Η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League στην παγωμένη Αστάνα απέναντι στη Καϊράτ (1-0), «ζέστανε» τις πιθανότητες πρόκρισης των «ερυθρόλευκων» στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η πρώτη νίκη των Πειραιωτών τους ανέβασε στους 5 βαθμούς, οι οποίοι προς ώρας τους τοποθετούν στην 29η θέση της ενιαίας βαθμολογίας, μόλις δύο βαθμούς μακριά από την 24δα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν ήδη πως με δύο νίκες απέναντι σε Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός) θα φτάσουν τους 11 βαθμούς, οι οποίοι τους εξασφαλίζουν πρόκριση στην επόμενη φάση. Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (10/12) όμως, δίνουν αυξημένες πιθανότητες στους «ερυθρόλευκους» να ονειρεύονται πρόκριση και με 9 βαθμούς, δηλαδή με μια νίκη και μια ισοπαλία στα παιχνίδια που απέμειναν.

Συγκεκριμένα, το Football Meets Data, δημοσίευσε τις νέες πιθανότητες του Ολυμπιακού για πρόκριση με 9 βαθμούς, οι οποίες αυξήθηκαν στο 54,2%, από το 42,4% της Τρίτης. Πρακτικά, αν ο Ολυμπιακός μαζέψει 4 βαθμούς από τους 6 διαθέσιμους κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ, έχει καλές πιθανότητες να βρεθεί στην προνομιούχο 24δα.

Αν πάλι οι Πειραιώτες ολοκληρώσουν με 2/2 νίκες την League Phase, οι 11 βαθμοί πλέον είναι αρκετοί για απευθείας πρόκριση, ενώ οι συνολικές πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι στο 24%.