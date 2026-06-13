Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 89-85: Κορυφαίος στην Ευρώπη, πρωταθλητής και στην Ελλάδα!

Σε έναν πολύ δυνατό τελικό με μεγάλη ένταση και μονομαχίες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Game 5 και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για την σεζόν 2025/26.

Με τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Τζόζεφ σε τρομερή μέρα, σε συνδυασμό με το κακό παιχνίδι των Όσμαν και Χέιζ Ντέιβις, οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα Ελλάδας μετά από πέντε δυνατές αναμετρήσεις.

Η αναμέτρηση

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησαν δυναμικά με συγκέντρωση και φάνηκαν διαβασμένοι στα mismatch ενώ ήταν κυρίαρχοι στα ριμπάουντ. Στο πρώτο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε μέχρι και το +9 για τους «ερυθρόλευκους», όμως πριν ξεφύγουν ο Τσέντι Όσμαν έβαλε ένα εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο και κράτησε το τριφύλλι κοντά.

Ο Φουρνιέ ξεκίνησε πολύ δυναμικά με 7 πόντους και τέσσερις ασίστ στο πρώτο δεκάλεπτο, ήταν καθοριστικός για τους Πειραιώτες, όπως και ο Μιλουτίνοφ. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει χάσει τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο και επιθετικά αλλά και αμυντικά καθώς είχε 6/16 εύστοχα σούτ, με πολλά από αυτά να είναι ελεύθερα.

Ο Παναθηναϊκός στην αρχή της δεύτερης περιόδου μείωσε με τον Σορτς, προσπάθησε να βρει έναν σταθερό ρυθμό στην επίθεση, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την επιθετική δυστοκία του Ολυμπιακού με την απουσία των Φουρνιέ και Βεζένκοφ από το παρκέ. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να κυριαρχούν στα ριμπάουντ, καθώς στην δεύτερη περίοδο είχαν 17 – 10 υπέρ τους και ανέβασαν την διαφορά στους 12 πόντους.

Ο Τολιόπουλος βοήθησε επιθετικά το «τριφύλλι» με 7 πόντους από την είσοδό του, όμως με την είσοδο του Φουρνιέ στο παρκέ λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν ξανά στην επίθεση και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με μια καλή διαφορά (47-35).

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό καθώς ο Ναν τραυματίστηκε στα πλευρά και έμεινε εκτός για λίγο, ενώ ο Ολυμπιακός μπήκε και πάλι... φουριόζος, με Μιλουτίνοφ να χτυπά και με τέσσερις πόντους να βάζει τους ερυθρόλευκους στο +17. Από την άλλη οι παίκτες - βαρόμετρα για το τριφύλλι δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιδράσουν στο καταιγιστικό παιχνίδι των Πειραιωτών.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την πτώση στην απόδοση των παικτών του Ολυμπιακού λόγω κόπωσης όπως ήταν φυσιολογικό , έβγαλε επιθετικότητα, πήρε το μομέντουμ και με ένα 2-9 μείωσε στους 11 στην προσπάθεια να κλείσει την τρίτη περίοδο όσο καλύτερα μπορεί με όσο μικρότερη διαφορά γινόταν.

Πάνω που πήγαιναν να πάρουν τα πάνω τους οι πράσινοι, ήρθε μια αψιμαχία ανάμεσα σε Τάιρικ Τζόουνς και Κεντρικ Ναν, με αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δυο από το παιχνίδι. Επίσης έσπασε και ο ρυθμός που είχε βρει η ομάδα του Αταμάν.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός έβρισκε σφυγμό, ο Τζόσεφ βγήκε μπροστά και με τους υπερπολίτιμους πόντους του έκλεισε την τρίτη περίοδο με την διαφορά στους δέκα (69-59).

Ο Ολυμπιακός στην τελευταία περίοδο έδειχνε πως είχε χάσει την ενέργειά του, όμως ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερνε να ροκανίσει την διαφορά, καθώς είχε μοναδικούς διψήφιους τον Τολιόπουλο και τον Λεσόρ. Μάλιστα με την απουσία του Ναν τα πράγματα δυσκόλεψαν, παρόλα αυτά οι πράσινοι δεν σταμάτησαν να παλεύουν. Ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος πάλεψαν, ο Όσμαν ανέβασε απόδοση και οι πράσινοι κατάφεραν να πλησιάσουν στο -8.

Παρόλες τις προσπάθειες των πρασίνων και συγκεκριμένα του Τολιόπουλου και του Σόρτς μου μείωσαν στους τέσσερις, ο Φουρνιέ δεν επέτρεψε να γίνει το ματς... θρίλερ και με τέσσερις εύστοχες βολές ανέβασε ξανά την διαφορά και εν τέλει ο Ολυμπιακός κέρδισε με 89-85 και στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας.

Κορυφαίος Φουρνιέ για τους ερυθρόλευκους με 22 πόντους και 7 ασίστ. Από την άλλη συγκινητικός ο Τολιόπουλος για τους πράσινους με 21 πόντους και 1 ασίστ που έδειξε πως θα έπρεπε να πάρει περισσότερες ευκαιρίες.