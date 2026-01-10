Ολυμπιακός: Πότε αναμένεται η επιστροφή του Ελ Κααμπί μετά τη νέα πρόκριση του Μαρόκου

Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, επικρατώντας 2-0 του Καμερούν και πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Βασικός και εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έδωσε την ασίστ με κεφαλιά, στον Μπραχίμ Ντίαθ, για το πρώτο γκολ της ομάδας του. Το Μαρόκο θα μάθει το Σάββατο (10/1) τον αντίπαλο του στα ημιτελικά, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Αλγερία - Νιγηρία.

Η πρόκριση αυτή δίνει... παράταση στην επιστροφή του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Μαροκινός σέντερ φορ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν της 17/1, καθώς ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14/1.

Σε περίπτωση που η εθνική ομάδα του χαρισματικού Ελ Κααμπί ηττηθεί, θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό του Κόπα Άφρικα, που είναι προγραμματισμένος για τις 17/01. Αν το Μαρόκο προκριθεί στον μεγάλο τελικό της 18ης Ιανουαρίου, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα στις 19 του μήνα, μπορεί και αργότερα.

Τα παιχνίδια που θα λείψει και το ερωτηματικό για Λεβερκούζεν

Ο Μαροκινός επιθετικός θα απουσιάσει δεδομένα από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, την ερχόμενη Τετάρτη (14/1).

Παράλληλα, αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό, αν θα προλάβει να επιστρέψει και να είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη «μάχη» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, που θα κρίνει εν πολλοίς, τη συνέχεια των Πειραιωτών στο Champions League. Υπενθυμίζουμε πως ο αγώνας του Ολυμπιακού με τους Γερμανούς είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου (22:00) και θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Καραϊσκάκης».

Αν το Μαρόκο αγωνιστεί στον μικρό τελικό, οι πιθανότητες είναι υπέρ του Ολυμπιακού και του Ελ Κααμπί, καθώς θα έχει μία έξτρα μέρα ξεκούρασης. Όμως, τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά και υπάρχει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί δύο ημέρες πριν το παιχνίδι με τις «ασπιρίνες», σε περίπτωση που η ομάδα του προκριθεί στον μεγάλο τελικό.