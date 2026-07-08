Ολυμπιακός - Ρακόφ 2-1: Επιστροφές με γκολ για Φορτούνη-Γιάρεμτσουκ στο πρώτο φιλικό «ξεμούδιασμα»

Δύο «γνώριμοι» που επέστρεψαν πρόσφατα έκαναν την δουλειά για τον Ολυμπιακό στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν στο φινάλε την ανατροπή και επικράτησαν με 2-1 της Ράκοφ, με τους Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ να σκοράρουν στο 85' και στο 90+2' στο πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας της νέας σεζόν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να αποδίδει καλύτερα στο πρώτο 45λεπτο, στο οποίο σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες να προηγηθεί, ενώ στο δεύτερο μέρος παρά τον χαμηλότερο ρυθμό και το γκολ που δέχτηκαν, οι Πειραιώτες έβγαλαν αντίδραση και με ανατροπή ξεκίνησαν νικηφόρα την χρονιά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τους Στουρνάρα, Μαφέο, Κουτσίδη, Πιρόλα, Μπρούνο, Μουζακίτη, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μαρτίνς και Κλέιτον στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της νέας σεζόν.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία προήλθε από ένα κλέψιμο του Σιπιόνι, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ροντινέι, έκανε το σουτ και έστειλε στο δοκάρι την μπάλα. Την σκυτάλη πήρε ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, απειλώντας σε δύο περιπτώσεις μέσα σε 2 λεπτά στο 19' και στο 20', χωρίς να απειλήσει την εστία του Τρελόφσκι.

Ιδιαίτερα δραστήριος στο πρώτο ματς της σεζόν εμφανίστηκε ο Κλέιτον, που άγγιξε το γκολ σε αρκετές περιπτώσεις. Αρχικά στο 26' εκτέλεσε από πλάγια θέση μετά το κλέψιμο του Κουτσίδη, στέλνοντας στην εξωτερική πλευρά των διχτύων την μπάλα, ενώ στο 37ο λεπτό ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να βάλε σωστά την προβολή στην εξαιρετική σέντρα του Μπρούνο από τα αριστερά, σπαταλώντας μια ακόμα ευκαιρία των «ερυθρόλευκων».

Με 11 αλλαγές άρχισε το 2ο μέρος ο Ολυμπιακός. Ο ρυθμός των Πειραιωτών έπεσε, με τους Φορτούνη και Αντρέ Λουίζ να προσπαθούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες μέσω προσωπικών ενεργειών.

Τελικώς η Ράκοφ ήταν αυτή που πήρε κεφάλι στο σκορ. Η πολωνική ομάδα αναπτύχθηκε από τα αριστερά, με τον Μπρούνες να νικά στον αέρα τον Κάρμο για να δώσει στο 70' προβάδισμα στην ομάδα του.

Η ισοφάριση ήρθε στο 85' από τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος στην επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους» σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ και αποθεώθηκε από το κοινό που βρέθηκε στο γήπεδο.

Eurokinissi

Στις καθυστερήσεις ο Γιάρεμτσουκ με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Τρελόφσκι, δίνοντας την νίκη στον Ολυμπιακό στο πρώτο «ξεμούδιασμα» της σεζόν απέναντι στην Ράκοφ.