Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88: Πάρτι Ντόρσεϊ - Βεζένκοφ... με καλεσμένη τη «Βασίλισσα»

Ο Ολυμπιακός «διέλυσε» με 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Πειραιά ήταν και πάλι οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ που έστησαν το δικό τους πάρτι κόντρα στην άμυνα της «Βασίλισσας». Ο ομογενής γκάρντ έκανε νέο ρεκορ καριέρας στην διοργάνωση με 37 πόντους (9/14 σουτ) 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Βεζένκοφ από την άλλη είχε 26 πόντους (8/13 σουτ), 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ.

Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε λίγα λεπτά συμμετοχής καθώς ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές και δεν ήταν 100% για να προσφέρει στο αποψινό παιχνίδι.

Επόμενος αντίπαλος για τους «ερυθρόλευκους» η Χάποελ Τελ Αβιβ (9/4,19:30) στη Σόφια.

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεχώρισαν ο Λάιλς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Ταβάρες με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Το ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους: Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε «φουριόζος» το παιχνίδι, με όπλο την άμυνα του έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και προηγήθηκε στα πρώτα τρία λεπτα (12-2). Μόνος σκόρερ για τη Ρεάλ στα πρώτα λεπτά ήταν ο Ταβάρες. Οι φιλοξενούμενοι μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα βρήκαν λύσεις με τους Χεζόνια, Καμπάσο και Λάιλς. «Πρόβλημα» για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ήταν τα δύο γρήγορα φάουλ του αρχηγού, Κώστα Παπανικολάου, ένας παίκτης κομβικός για την άμυνά του. Με τους συνήθεις ύποπτους, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να πετούν «φωτιές» ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με (31-19) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ είχαν 24 από τους 31 πόντους του Ολυμπιακού.

Η είσοδος του Φουρνιέ, ο οποίος ήταν αμφίβολος λόγω ίωσης, έδωσε άλλο αέρα στους γηπεδούχους με την έναρξη της δεύτερης περιόδου. Ο Λάιλς ήταν η μεγαλύτερη απειλή της «Βασίλισσας» τόσο στο σκοράρισμα (11π, 3/3 τρίποντα) όσο και σε δημιουργία, έκανε την μεγαλύτερη «ζημιά». Ο Ολυμπιακός «πέταξε» στα σκουπίδια τη διαφορά και το παιχνίδι ήρθε ίσα (35-35) στα μισά της περιόδου. Μάλιστα, η ομάδα του Σκαριόλο έτρεξε ένα σερί 18-0, από το 35-22 σε 35-40 μέσα σε 4΄.

Ο Σακίλ Μακίσικ με την ενέργειά του «επανέφερε» τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού, από την άλλη οι φιλοξενούμενοι κρατήθηκαν στο παιχνίδι χάρη στα 9 επιθετικά ριμπάουντ που μάζεψαν. Ο Ολυμπιακός «απάντησε» στο σερί της Ρεάλ και πάλι με το καυτό δίδυμο Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ, πήγε στα αποδυτήρια με το +7 (49-42).

Ο Βούλγαρος φόργουορντ πέτυχε 16 πόντους σε δεκαπέντε λεπτά, χωρίς να χάσει σουτ!

Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο «χτύπησε» ξανά με τον Ντόρσεϊ που έφτασε τους 25 πόντους, η διαφορά γρήγορα πήγε στο +16 (65-49). Η Ρεάλ όπως και στο ξεκίνημα μπήκε σαστισμένη χωρίς να βρει αντίδοτο ώστε να σταματήσει του δίδυμο των 47 πόντων, έτσι έμεινε πίσω με διψήφια διαφορά και πάλι.

RAINING THREES IN PIRAEUS! 🎯☔@TDORSEY_1 & Sasha Vezenkov stay hot, 9 threes and 47 points between the two! #RivalrySeries pic.twitter.com/ZovcXg5WAB — EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2026

Οι φιλοξενούμενοι τα βρήκαν «σκούρα» στο δεύτερο ημίχρονο σκοράροντας μόλις 15 πόντους.

Ο Σκαριόλο «έπαιξε» το τελευταίο του χαρτί βάζοντας τη 5αδα που έδωσε το μεγαλύτερο προβάδισα στην ομάδα του με τους Καμπάσο, Μαλεντόν, Λάιλς, Ντεκ και Ταβάρες αλλά ο Ολυμπαικός παρότι άλλαξε πρόσωπα δεν άλλαξε όμως τακτική. Πιστοί στο πλάνο τους οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα και σημαντικά σουτ απο μακριά είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με τον κόουτς Μπαρτζώκα να επαναφέρει τους Ντόρσεϊ-Βεζενκοφ, οι οποίοι γνώρισαν καθολική αποθέωση.

Τελικό σκορ 102-88

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3, Νιλικίνα, Γουόρντ 4, Βεζένκοφ 24, Παπανικολάου 3, Ντόρσεϊ 37, Πίτερς 3, Μιλουτίνοφ 5, Τζόζεφ 2, Χολ 9, ΜακΚίσικ 10, Φουρνιέ.

Ρεάλ (Σκαριόλο): Λάιλς 22, Αμπάλντε 3, Καμπάτσο 14, Οκέκε, Χεζόνια 6, Μαλεντόν 2, Ντεκ 9, Γκαρούμπα 2, Ταβάρες 15, Γιουλ 2, Φελίζ 7, Λεν.