Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Για 5η φορά στην ιστορία τους διεκδικούν το τρόπαιο της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν απόψε (24/5) στις 21:00 το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague, στον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Αθήνας.

Οι Πειραιώτες ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, μετά τη νίκη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε με 79-51, ενώ οι Μαδριλένοι στη συνέχεια επικράτησαν στον ισπανικό «εμφύλιο» επί της Βαλένθια με 105-90.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για 5η φορά σε τελικό της EuroLeague, αριθμός ρεκόρ για την διοργάνωση.

Η ομάδα του Σκαριόλο έχει το προβάδισμα έναντι των Πειραιωτών, με τρεις νίκες σε τελικούς και μια ήττα, αυτή του 2013 στο Λονδίνο που ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε κάνει το back to back.

Η προϊστορία των δυο ομάδων

Η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση ήταν το μακρινό 1995 στη Σραγόσα, εκεί ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη ηττήθηκε στον τελικό από τους «μερένχες» με 73-61. Δύο χρόνια αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρώτο τους ευρωπαϊκό.

Επόμενη συνάντηση ήταν το 2013 στο Λονδίνο με προπονητή όπως και φέτος, τον Γιώργο Μπαρτζώκα, οι Πειραιώτες επικράτησαν της Ρεάλ με 100-88 και κατέκτησαν το τρίτο τους τρόπαιο και παράλληλα βρέθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη στην κορυφή.

Δύο χρόνια αργότερα, στη Μαδρίτη, η οικοδέσποινα ήταν η μεγάλη νικήτρια με 78-59.

Τελευταία και πιο πρόσφατη είναι το 2023, στο Κάουνας, με τον Ολυμπιακό να χάνει μέσα από τα χέρια του το τρόπαιο, αφού ο Σέρχιο Γιούλ πέτυχε το καθοριστικό καλάθι του τελικού και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 79-78.

Οι τελικοί Ολυμπιακού-Ρεάλ Μαδρίτης στην Ευρωλίγκα

1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61

2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59

2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78

2026: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00)