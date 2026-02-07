Oλυμπιακός: Ρίγη συγκίνησης στο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 (pics)

Με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση, η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε το Σάββατο τη μνήμη των 21 θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7. Στο ετήσιο μνημόσυνο που τελέστηκε στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», διοίκηση, αθλητές του ποδοσφαιρικού αλλά και μπασκετικού τμήματος καθώς και αρκετοί φίλαθλοι απέδωσαν φόρο τιμής στα παιδιά που χάθηκαν άδικα πριν από 45 χρόνια.

Η αυριανή επέτειος της 8ης Φεβρουαρίου 1981 παραμένει η πιο μαύρη σελίδα του ελληνικού αθλητισμού. Σαράντα πέντε έτη μετά, η μνήμη των θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας παραμένει ζωντανή, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου.

Εικόνες από το ετήσιο μνημόσυνο