Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για την απευθείας πρόκριση στην επόμενη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 16 του Champions League μετά το ισόπαλο 0-0 στην BayArena κόντρα στην Λεβερκούζεν. Οι «ερυθρόλευκοι» ωστόσο παραμένουν ζωντανοί στην μάχη για την απευθείας πρόκριση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της επόμενης χρονιάς.

Πως θα γίνει αυτό;

Ο νικητής του φετινού Champions League θα πρέπει να εξασφαλίσει το εισιτήριο της League Phase ( Champions League) μέσω του πρωταθλήματός του , τότε η ομάδα από το «μονοπάτι πρωταθλητών» στα προκριματικά με τον μεγαλύτερο συντελεστή είναι αυτή που παίρνει την απευθείας πρόκριση.

Οι Πειραιώτες αυτή την στιγμή έχουν τον υψηλότερο συντελεστή μεταξύ των ομάδων που μπορούν να παίξουν στα προκριματικά, άρα σε περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα έχει πλεονέκτημα. Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός είναι στην δεύτερη θέση της Stoiximan Super League με 2 βαθμούς διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε να προσθέσει επιπλεόν βαθμούς και αυτό γιατί στα play offs οι ομάδες δεν παίρνουν πόντους για τα αποτελέσματά τους, παραμόνο μπόνους πρόκρισης στους 16 της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία για το εισιτήριο στην League Phase του Champions League:

Ολυμπιακός – 62.250 / Champions League (αυτή είναι η οριστική βαθμολογία για φέτος) Ρέιντζερς – 59.250 / Europa League (αυτή είναι η οριστική βαθμολογία για φέτος) Κοπεγχάγη – 54.375 / Champions League (αυτή είναι η οριστική βαθμολογία για φέτος) Σαχτάρ Ντόνετσκ – 50.250 / Conference League Φερεντσβάρος – 48.250 / Europa League ΠΑΟΚ – 48.250 / Europa League Ερυθρός Αστέρας – 46.500 / Europa League Ντίναμο Ζάγκρεμπ – 46.500 / Europa League Μίντιλαντ – 46.250 / Europa League Ζάλτσμπουργκ – 45.000 / Europa League (αυτή είναι η οριστική της βαθμολογία για φέτος) Σέλτικ – 44.000 / Europa League Καραμπάγκ – 42.750 / Champions League (αυτή είναι η οριστική της βαθμολογία για φέτος)

Οι ανταγωνιστές του

Ρέιντζερς και Κοπεγχάγη που ακολουθούν δεν μπορούν να προσπεράσουν τους ερυθρόλευκους, απο την άλλη όμως η Σαχτάρ Ντόνετσκ που βρίσκεται στους 16 του Conference League χρειάζεται υπέρβαση ώστε να απειλήσει τον Ολυμπιακό.

Οι Ουκρανοί χρειάζεται να καλύψουν μια διαφορά 12.000 βαθμών.Για να πετύχουν κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουν μόνο νίκες στα νοκ-άουτ που δίνει 4.000 βαθμούς και το μπόνους πρόκρισης που είναι 500 βαθμοί επιπλέον.

Με γρήγορα μαθηματικά σε περίπτωση που φτάσουν στους 8 της διοργάνωσης θα έχουν εξασφαλίσει 9.000 βαθμούς, ενώ στα ημιτελικά αρκεί μια νική,μια ισοπαλία και το μπόνους πρόκρισης στο τελικό για να φτάσει τους 12.000 βαθμούς. Κάτι ανάλογο πρέπει να κάνει και στο Europa League η Φερεντσβάρος, που έχει και μεγαλύτερο μπόνους.

Η Μπόντο Γκλιμτ, που πέταξε εκτός την Ίντερ, έχει τεθεί εκτός μάχης αφού έχασε το πρωτάθλημα στην Νορβηγία.

Η πιο δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό τώρα,μοιάζει να είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού μέχρι στιγμής στην Ευρώπη μπορει να αισθάνεται ασφαλής για μια ενδεχόμενη απευθείας πρόκριση στην League Phase του Champions League.