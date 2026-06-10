Ολυμπιακός: Τίμησε τον Παύλο Γιαννακόπουλο πριν το τζάμπολ του τέταρτου τελικού

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center τον Ολυμπιακό (10/6, 21:00), για τον 4ο τελικό της Stoiximan GBL. Σαν σήμερα όμως, έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με αφορμή την ημέρα αυτή, τίμησε την μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο Χρήστος Μπαφές, team manager των «ερυθρολεύκων», άφησε μερικά λουλούδια στην καρέκλα του.

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