Ολυμπιακός: Τίμησε τον Παύλο Γιαννακόπουλο πριν το τζάμπολ του τέταρτου τελικού
Ο team manager της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, άφησε μια ανθοδέσμη στη θέση του Παύλου Γιαννακόπουλου.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center τον Ολυμπιακό (10/6, 21:00), για τον 4ο τελικό της Stoiximan GBL. Σαν σήμερα όμως, έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με αφορμή την ημέρα αυτή, τίμησε την μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο Χρήστος Μπαφές, team manager των «ερυθρολεύκων», άφησε μερικά λουλούδια στην καρέκλα του.