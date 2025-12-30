Ολίβια Κόλμαν: Γιατί έχει κρυμμένο το Όσκαρ σε ένα ράφι της βιβλιοθήκης της πίσω από ένα βιβλίο

Έξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Ολίβια Κόλμαν κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου και πρόσφατα κατά την διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή The Great Christmas Bake Off, η σταρ ομολόγησε ότι το χρυσό αγαλματίδιο δεν βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο σπίτι της ούτως ώστε να έχει την δυνατότητα να το δει κάποιος αλλά ούτε να το βλέπει και η ίδια συχνά. Ο λόγος; Δεν θέλει να κάνει επίδειξη.

Όταν η παρουσιάστρια της εκπομπής την ρώτησε λοιπόν πού βρίσκεται το τιμητικό βραβείο, εκείνη έδωσε μια απάντηση που κανείς δεν περίμενε: «Τώρα είναι σε μια βιβλιοθήκη, αλλά κρυμμένο πίσω από ένα βιβλίο».

Θυμίζουμε ότι η καταξιωμένη 51χρονη ηθοποιός, είχε κερδίσει το βραβείο για την ερμηνεία της ως Βασίλισσα Άννα στην ταινία The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου και είχε εκφωνήσει δακρυσμένη, μια αξέχαστη και ξεκαρδιστική ομιλία που ξεκινούσε ως εξής: «Δούλευα ως καθαρίστρια και περνούσα αρκετό χρόνο με το να φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό».

Η ηθοποιός, που έχει ένα αδιαμφισβήτητο ταλέντο, σε συνέντευξή της όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που την φοβίζει στην δουλειά της είχε πει: «Δεν μου αρέσει τίποτα που απαιτεί να δείξω το σώμα μου, να προσποιούμαι ότι κάνω σεξ... Δεν μου αρέσει. Νιώθω σαν να είμαι άπιστη».