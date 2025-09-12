Ολίβια Μαν: Ο καρκίνος της χτύπησε την πόρτα 3 φορές, αλλά νίκησε «Ήταν σαν να βάζω φρένο στη ζωή»

Η Ολίβια Μαν επιστρέφει στην υποκριτική μετά από αποχή πέντε ετών - μέσα από «Your Friends & Neighbors» που προβάλλεται στο Apple TV+ και δίνει συνέντευξη στο Bustle.

Από όταν έγινε μητέρα, αποφεύγει επιμελώς τις ταμπέλες, ακόμα και τις θετικές: «Η μαμά μου με έλεγε πάντα πεισματάρα μεγαλώνοντας και αυτό δεν μου άρεσε. Ποτέ δεν μου άρεσαν οι τίτλοι» εξηγεί και τονίζει ότι προσπαθεί επίσης να είναι προσεκτική στο τι λέει και να λέει την αλήθεια. «Ποτέ δεν λέω ψέματα. Αν υποσχεθώ ότι θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί. Αν υποσχεθώ ότι θα πάρουμε κάτι από το κατάστημα, το παίρνουμε. Ξέρεις, είναι τόσο σημαντικό για εμάς να τηρούμε τον λόγο μας, επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει βασική ανάμνηση για τα παιδιά- και οι βασικές αναμνήσεις γίνονται το υποσυνείδητο της ζωής σου. Ο καλύτερος τρόπος για να είσαι γονέας είναι να θυμάσαι την παιδική σου ηλικία» δηλώνει.

Λίγο μετά τη γέννηση του γιου της Malcolm, άρχισε να βιώνει εξουθενωτικές κρίσεις άγχους μετά τον τοκετό που διήρκεσαν για ένα χρόνο. Σκέφτηκε να εγκαταλείψει την υποκριτική και να πάει πίσω από την κάμερα. «Νομίζω ότι απλώς είχα κουραστεί από την υποκριτική. Κουράστηκα να είμαι έξω σε δημόσιους χώρους. Έτσι, τηλεφώνησα στους εκπροσώπους μου και τους είπα να μην με βάζουν σε κίνδυνο για τίποτα και ότι δεν επρόκειτο να ανακοινώσω την αποχώρησή μου. Δεν καταλαβαίνω ποτέ τους ηθοποιούς που το κάνουν αυτό» υποστηρίζει.

Τον Φεβρουάριο του 2023, ακριβώς τη στιγμή που άρχισε να αισθάνεται καλύτερα, έκανε μαστογραφία, η οποία βγήκε φυσιολογική. Παρόλα αυτά, επειδή είχε υψηλό ποσοστό σε ένα τεστ αξιολόγησης κινδύνου, ο γιατρός της συνέστησε πρόσθετες εξετάσεις που αποκάλυψαν καρκίνο και στους δύο μαστούς. Η βιοψία επιβεβαίωσε τον καρκίνο. Μέσα σε ένα μήνα από τη διάγνωση, υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ανακαλύφθηκε και αφαιρέθηκε και μια άλλη μάζα μεγέθους μανταρινιού. Έντεκα μήνες μετά, υποβλήθηκε σε ωοθηκεκτομή και υστερεκτομή.

«Ήταν σαν να βάζω φρένο στη ζωή μου», λέει για τη διάγνωσή της. «Η νίκη επί του καρκίνου έγινε η πλήρης απασχόλησή μου και μόλις συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα δωρεάν τεστ που οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν, αυτή έγινε η μόνη μου αποστολή» εξομολογείται.

Η κόρη της, Μέι, γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας. Και ενώ η Ολίβια Μαν μετανιώνει που δεν μπόρεσε να την κυοφορήσει, είναι ευγνώμων για την οικογένεια που κατάφερε να δημιουργήσει μέσα από αυτήν την εμπειρία στη ζωή της.

Δέκα μήνες και πέντε επεμβάσεις μετά τη διάγνωσή της, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τους εκπροσώπους της, οι οποίοι της είπαν ότι είχε δεχθεί μια πρόταση. Αφού διάβασε το σενάριο και συναντήθηκε με τον δημιουργό Jonathan Tropper είπε το «Ναι», ενώ μόλις είχε υποβληθεί στην τέταρτη χειρουργική επέμβαση και είχε άλλη μία να κάνει. «Είπα στον Jonathan Tropper, «Είμαι καλά, αλλά μόλις πέρασα αυτό». Και ήταν τόσο υποστηρικτικός» θυμάται.