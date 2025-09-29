Ολίβια Σμιθ: Ποια είναι η πιο ακριβή παίκτρια που αποτελεί ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών

Χρειάστηκαν 46 ολόκληρα χρόνια για να «ανεβάσει» τα συμβόλαιά του το ποδόσφαιρο Γυναικών κι αφορμή ήταν μια 21χρονη ποδοσφαιρίστρια από τον Καναδά. Ένα μεγάλο ταλέντο που από το Πανεπιστήμιό της υπέγραψε με τη Σπόρτινγκ κι έπειτα με τη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ.

Ο λόγος για την Ολίβια Σμιθ, την παίκτρια της Άρσεναλ που κόστισε στην ομάδα 1.3 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή ανώ του ενός εκατομμυρίου, στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Πριν καν πατήσει στο γήπεδο του Emirates, η Άρσεναλ «έσπασε» το ρεκόρ μεταγραφών της για την 21χρονη, η οποία μέχρι τον Ιούλιο του 2025 φορούσε την φανέλα της Λίβερπουλ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η αγγλική ομάδα την «έκλεισε» από τη Σπόρτινγκ για 250.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2023, δηλαδή περίπου 850.000 ευρώ κάτω από το νέο της συμβόλαιο.

Τη σεζόν 2024-2025 η Ολίβια Σμιθ μέτρησε επτά γκολ σε είκοσι εμφανίσεις ενώ φέτος, με την φανέλα των «κανονιέρηδων», σε τέσσερις συμμετοχές έχει σκοράρει μια φορά κι έχει μοιράσει και μία ασίστ.

Φυσικά από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο έχουν γίνει ακόμη δύο μεγάλες μεταγραφές, άνω του 1.3 εκατομμυρίου που έλαβε η 21χρονη. Στην πρώτη θέση βρίσκεται πλέον η Γκεγιόρο με 1.6 εκατομμύρια, δεύτερη είναι η Λίζμπεθ Οβάγιε με 1.5 εκατομμύρια και τρίτη η Ολίβια Σμιθ.

Οι βραβεύσεις που έχει λάβει η Σμιθ

Η Καναδή επιθετικός είναι γεννημένη στις 5 Αυγούστου του 2004 και έχει βραβευτεί από το 2022 μέχρι και το 2024 οκτώ φορές! Το 2022 αγωνίστηκε με το Penn State University ενώ αμέσως μετά η Σπόρτινγκ ήταν ο νέος της σταθμός. Από εκεί την απέκτησε η Λίβερπουλ και για τη σεζόν 2025-2026 είχε σειρά η Άρσεναλ, η οποία στοχεύει στην κορυφή του ποδοσφαίρου Γυναικών.

CONCACAF W Gold Cup: Η καλύτερη νεαρή παίκτρια 2024

Liga BPI: Νεαρή παίκτρια της σεζόν 2023-2024

L1O: Επιθετικός της χρονιάς 2022

L1O: Νεαρή παίκτρια της χρονιάς (U20) 2022

L1O: All Star Team 2022

L1O: Χρυσό παπούτσι 2022

Η καναδή παίκτρια ποδοσφαίρου της χρονιάς 2019, 2024

Οι δηλώσεις των πρώην προπονητών της Ολίβια Σμιθ για τον χαρακτήρα της

Η πρώην προπονήτριά της Έρικα Ντάμπακ, από το Penn State University, μίλησε για την παλιά της παίκτρια, την Ολίβια Σμιθ και την εξαιρετική πορεία που κάνει στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Όλα οδηγούσαν σε αυτό. Ήταν γεννημένη για αυτό



«Ναι συμβαίνει σε νεαρή ηλικία αλλά δεν έχει συμβεί χωρίς χρόνια προετοιμασίας ώστε να μπει σε αυτό το περιβάλλον. Μερικές φορές όταν συμβαίνει σε νεαρές παίκτριες, γίνεται γρήγορα και ίσως να έχουν και μονάχα έκι μήνες για να διαχειριστούν τα συναισθήματα και την εκπαίδευσή τους στα μέσα ενημέρωσης. Η Λιβ (Ολίβια) βιώνει αυτά τα πράγματα από όταν ήταν 15 χρονών».

Εκτός φυσικά από την προπονήτριά της στο πανεπιστήμιο, όλοι μιλούν για το ήθος της, τη σταθερότητα του χαρακτήρα της και την ιδιαίτερη ψυχή της. Ο Ματ Μπίαρντ, πρώην προπονητής της 21χρονης παίκτριας στη Σπόρτινγκ, γνώρισε τη Σμιθ κι εκτός γηπέδου και ανέλυσε τη δική του γνώμη.

«Μου αρέσει να γνωρίζω τους ανθρώπους ως ανθρώπους κι όχι ως ποδοσφαιριστές. Είναι απλώς ένα υπέροχο παιδί, είναι πολύ προσγειωμένη. Απλά τα πηγαίναμε πολύ καλά. Είναι υπέροχη και το θέμα με την Ολίβια είναι ότι αντιμετωπίσει τα πάντα με ψυχραιμία. Είναι παιδί στην ψυχή. Είναι άνθρωπος και νομίζω ότι από τη δική μου πλευρά προσπάθησα να επιτρέψω σε όλους να είναι ο εαυτός τους κι η ίδια εγκαταστάθηκε πολύ γρήγορα. Έτσι ακριβώς είναι η προσωπικότητά της».

Η οικογένεια της «Λιβ» έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εντυπωσιακή της ανοδική πορεία στο ποδόσφαιρο

Όσοι προπονητές και τεχνικοί έχουν συνεργαστεί με την Ολίβια αναφέρουν πως η οικογένειά της είναι αυτή που την έχει κάνει τόσο καλόψυχο παιδί.

Ο Μπίαρντ, ο πρώην προπονητής της, είπε χαρακτηριστικά: «Η μαμά κι ο μπαμπάς της έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Έχουν κάνει πολλές θυσίες ως οικογένεια. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά μεγαλώνοντάς την και προετοιμάζοντάς την για αυτή τη στιγμή ως αθλήτρια. Ως παιδί, το πάθος της ήταν πάντα το ποδόσφαιρο. Οι γονείς της την ενθάρρυναν να ακολουθήσει και άλλα ενδιαφέροντά της, τα οποία με τη σειρά τους τη βοήθησαν να αναπτυχθεί ως ποδοσφαιρίστρια. Έπαιζε πολλά αθλήματα όπως το χόκεϊ, και ασχολούνταν με πολεμικές τέχνες».