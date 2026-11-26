Μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία του θεσμού Miss Universe καταγράφηκε φέτος, καθώς για πρώτη φορά το στέμμα κατέκτησε μια μητέρα. Η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο, η οποία αναδείχθηκε Μις Υφήλιος για το 2026, σημειώνοντας μια σημαντική πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς.

Miss Universe: Η στιγμή της στέψης της 27χρονης βασίλισσας της ομορφιάς από το Πουέρτο Ρίκο. pic.twitter.com/2OOA96qwik — Flash.gr (@flashgrofficial) November 26, 2026

Ο διαγωνισμός ομορφιάς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, με τη διοργάνωση να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού από ολόκληρο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον όμως κίνησε και στην χώρα μας ο διαγωνισμός με την συμμετοχή της Ολίβιας Βασιλοπούλου να εκπροσωπεί την Ελλάδα.

Miss Universe: Η στιγμή που η Ολίβια Βασιλοπούλου παρουσιάζει την Ελλάδα στην σκηνή του Πουέρτο Ρίκο. pic.twitter.com/UEaXBSYQUv — Flash.gr (@flashgrofficial) November 26, 2026

Η Ελληνίδα εκπρόσωπος κατάφερε να ξεχωρίσει με την παρουσία της στον παγκόσμιο διαγωνισμό Miss Universe, εκπροσωπώντας επάξια την χώρα μας και χαρίζοντάς της μια αξιοπρεπή και δυναμική παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Ακόμη κι αν δεν κατάφερε για λίγο, να βρεθεί στην τελική τριαντάδα, η δική της επιτυχία είναι ήδη γεγονός. Η Ολίβια Βασιλόπουλος εκπρόσώπησε επάξια την χώρα μας στη διοργάνωση στέλνοντας το δικό της ηχηρό μήνυμα ως άλλη «Αρχαία Ολυμπία».

Η Ολίβια Βασιλόπουλος λίγο πριν την επιστροφή της στην Ελλάδα μίλησε αποκλειστικά στον FLASH για την εμπειρία της στον διαγωνισμό και μας μετέφερε τα πρώτα της συναισθήματα.

Είσαι χαρούμενη με το αποτέλεσμα;

Ο. Β. «Η συμμετοχή μου στο Miss Universe ήταν μια τέτοια νίκη. Έζησα κάτι μοναδικό, εκπροσώπησα την Ελλάδα σε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις ομορφιάς και είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με τον κόσμο ένα κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας.

Η Ολίβια Βασιλοπούλου στην σκηνή του Πουέρτο Ρίκο για την ανάδειξη της «Miss Universe» pic.twitter.com/zMnu8nbTnr — Flash.gr (@flashgrofficial) November 26, 2026

Υπάρχουν νίκες που δεν αποτυπώνονται σε κορώνες, τίτλους ή αποτελέσματα. Είναι οι στιγμές που ξεπερνάς τον εαυτό σου, οι άνθρωποι που συναντάς, οι εμπειρίες που σε αλλάζουν και η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου όταν τολμάς να βγεις έξω από τα όριά σου.»

Πως ήταν η εμπειρία σου στον διαγωνισμό;

«Δεν επιστρέφω απλώς με αναμνήσεις. Επιστρέφω με περισσότερη πίστη στον εαυτό μου, περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να συνεχίσω να κυνηγώ τα όνειρά μου. Γιατί το σημαντικότερο στέμμα είναι αυτό που φοράμε μέσα μας.

Το ταξίδι μου στο Miss Universe ολοκληρώθηκε, αλλά νιώθω πως μια καινούργια διαδρομή μόλις ανοίγεται μπροστά μου. Και νιώθω ότι φεύγω πραγματικά «νικήτρια» από εδώ ! Θέλω να συνεχίσω να αξιοποιώ τη φωνή και την παρουσία μου για να στηρίζω σημαντικές πρωτοβουλίες, να εμπνέω γυναίκες και να εκπροσωπώ τη χώρα μου με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια.»

Ευχαριστώ όλο όσους με στήριξαν με αγάπη ! Την μάνατζερ και φίλη μου Σπυριδούλα Κάμπου, τους γονείς μου που ήταν μαζί μου εδώ, και τον θεσμό GS Hellas που μου έδωσε την ευκαιρία! Mα πάνω από όλα, όλον τον κόσμο, που μου έστειλε την ενέργεια , την αγάπη και τις ευχές του.», έιπε χαρακτηριστικά η εστεμμένη.