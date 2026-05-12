Γκάφα νοσηλευτών στην Ολλανδία: Εκτέθηκαν σε ασθενή με χανταϊό και τέθηκαν σε καραντίνα

Σε αυστηρή καραντίνα να τεθούν τουλάχιστον δώδεκα εργαζόμενοι σε νοσοκομεία της Ολλανδίας καθώς έσπασαν το αυστηρό πρωτόκολλο που έχει εφαρμοστεί στις μονάδες όπου φιλοξενούνται οι επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο οποίο εντοπίστηκαν αρκετά κρούσματα χανταϊού.

Παρά το χαμηλό κίνδυνο μόλυνσης, οι εν λόγω εργαζόμενοι θα παραμείνουν σε «προληπτική καραντίνα για έξι εβδομάδες ως μέτρο προφύλαξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Radboud.

Εκτέθηκαν σε αίμα και ούρα

Όπως αναφέρει η βρετανική Mirror, το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα 11 Μαΐου ότι 12 μέλη του προσωπικού του διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης αφού δεν ακολούθησαν συγκεκριμένα, αυστηρά πρωτόκολλα κατά τον χειρισμό του αίματος και των ούρων ενός ατόμου που έχει προσβληθεί από τον ιό.

«Λόγω της φύσης του ιού, αυτό το αίμα θα έπρεπε να είχε υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με μια αυστηρότερη διαδικασία», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου. «Επιπλέον, το Σάββατο 9 Μαΐου κατέστη σαφές ότι δεν είχαν τηρηθεί οι πιο πρόσφατοι διεθνείς κανονισμοί κατά την απόρριψη των ούρων του ασθενούς» πρόσθεσε.

Το νοσοκομείο σημείωσε μάλιστα ότι, τα μέλη του προσωπικού θα λάβουν υποστήριξη όσο βρίσκονται σε απομόνωση με την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου να προσπαθεί να καθησυχάσει το κοινό ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

«Παρά το γεγονός ότι η πιθανότητα πραγματικής μόλυνσης είναι πολύ μικρή, αυτά τα μέτρα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Λυπούμαστε που αυτό συνέβη στο πανεπιστημιακό μας ιατρικό κέντρο», είπε, προσθέτοντας ότι διεξάγεται προσεκτική έρευνα για να «μάθουμε από αυτό και να αποτρέψουμε να συμβεί ξανά στο μέλλον».

Υπενθυμίζεται ότι στο κρουαζιερόπλοιο καταγράφηκαν τρεις θάνατοι επιβαινόντων οι οποίοι είχαν μολυνθεί από τον ιό. Συνολικά, το πλοίο, υπό ολλανδική σημαία, φιλοξενούσε 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος εκ των οποίων αρκετοί έχουν βγει θετικοί.