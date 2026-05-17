Ολλανδία-Ελλάδα 33-38: Ιστορική πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ επικράτησε με 33-38 της Ολλανδίας για τα PlayOffs του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και πήρε το εισιτήριο για τα τελικά της Γερμανίας, μετά απο 22 χρόνια.

Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα διπλασίασε τις νίκες της κόντρα στους «Οράνιε», αφού μετά τη νίκη στην Χαλκίδα με 29-27 πήρε και πάλι θετικό αποτέλεσμα στο Ρότερνταμ.

Το κακό ξεκίνημα δεν στάθηκε εμπόδιο για το ταξίδι στην Γερμανία

Παρά το κακό ξεκίνημα η Εθνική μας άλλαξε γρήγορα την εικόνα της μέσα από την άμυνά της και παράλληλα με επιθετική πολυφωνία πήρε το γρήγορα «κεφάλι» στο σκορ. Το ημίχρονο βρήκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο +6 (14-20). Στο δεύτερο μέρος διαχειρίστηκε το σκορ παρότι οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση, χωρίς όμως να απειληθεί ιδιαίτερα και στο τέλος πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση.

Κωνσταντίνος Γκαντής: «Αγωνιστικός άθλος, όλη η Ελλάδα υποκλίνεται»

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρήσεως Ελλάδας, Κωνσταντίνος Γκαντής, μίλησε στον FLASH μετά την μεγάλη και ιστορική πρόκριση: « Η Εθνική Ανδρών πραγματοποίησε έναν αγωνιστικό άθλο. Η Ελληνική Εθνική ομάδα με την πρόκριση που πέτυχε κόντρα στην πανίσχυρη Ολλανδία, μας σήκωσε όλους στους ώμους και έκανε περήφανους όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Όλη η Ελλάδα σήμερα υποκλίνεται και νιώθει περηφάνια γι' αυτή την Εθνική ομάδα. Ελπίζουμε ότι στο Παγκόσμιου του 2027 στην Γερμανία με την αγωνιστική της παρουσία θα ξεπεράσει θα προγνωστικό και θα φέρει στη χώρα μας την καλύτερη δυνατή θέση».

Από το 2005 και την Τυνησία... στο 2027 της Γερμανίας

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ επιστρέφει σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά το μακρινό 2005 στην Τυνησία, εκεί που κατέκτησε την 6η θέση. Πλέον, οι Έλληνες διεθνείς ετοιμάζουν βαλίτσες για την Γερμανία, εκεί που θα λάβει μέρος η διοργάνωση από τις 13 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Οι αγώνες της τελικής φάσης θα μοιραστούν σε έξι γερμανικές πόλεις:

Κολωνία

Μόναχο

Κίελο

Μαγδεβούργο

Στουτγκάρδη

Αννόβερο

Στο γήπεδο Lanxess Arena της Κολωνίας θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός.

Πότε μαθαίνει αντίπαλους

Η κλήρωση για τη φάση των ομίλων είναι προγραματισμένη για τις 10 Ιουνίου 2026. Οι 32 εθνικές ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση θα χωριστούν σε 8 ομίλους των 4 ομάδων.