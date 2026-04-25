Ολλανδία: Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς μετά από 27 χρόνια αποχαιρετά με συγκινητικό τρόπο την «φροντιστή» της
Η ολλανδική ομάδα επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να πεί «αντίο» στον άνθρωπο που εργαζόταν στα πλυντήρια της ομάδας.
Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς πριν από την αναμέτρηση με την Αλκμάαρ για την 31η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, αποχαιρέτησε την αγαπημένη της Κάρλα.
Η Κάρλα εργαζόταν για 27 χρόνια στα πλυντήρια της ομάδας και αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί. Όλο το «De Adelaarshorst» με το ζεστό του χειροκρότημα την ευχαρίστησε για την πολυετή προφορά της στο σύλλογο.
Οι φίλαθλοι της ομάδας μάλιστα δημιούργησαν πανό που αποθέωνε την Κάρλα: «ΚΆΡΛΑ, ΕΊΔΩΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΜΠ, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΌΛΑ». Οι παίκτες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού φόρεσαν ειδικά τυπωμένα μπλουζάκια προς τιμήν της.