Ολλανδία: Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς μετά από 27 χρόνια αποχαιρετά με συγκινητικό τρόπο την «φροντιστή» της

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς πριν από την αναμέτρηση με την Αλκμάαρ για την 31η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, αποχαιρέτησε την αγαπημένη της Κάρλα.

Η Κάρλα εργαζόταν για 27 χρόνια στα πλυντήρια της ομάδας και αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί. Όλο το «De Adelaarshorst» με το ζεστό του χειροκρότημα την ευχαρίστησε για την πολυετή προφορά της στο σύλλογο.

Essa é Carla, trabalhou por 27 ANOS no setor de lavanderia do Go Ahead Eagles, da Holanda, e decidiu se aposentar.



Ela se despediu dentro do campo, com aplausos da torcida e até um tifo:

“CARLA, ÍDOLO DO CLUBE, OBRIGADO POR TUDO.”



Οι φίλαθλοι της ομάδας μάλιστα δημιούργησαν πανό που αποθέωνε την Κάρλα: «ΚΆΡΛΑ, ΕΊΔΩΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΜΠ, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΌΛΑ». Οι παίκτες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού φόρεσαν ειδικά τυπωμένα μπλουζάκια προς τιμήν της.