Δικάζεται 33χρονος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση με τσεκούρι κατά της πριγκίπισσας Αμαλίας

Στο ολλανδικό δικαστήριο της Χάγης εμφανίστηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου ένας 33χρονος ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο συνελήφθη από την αστυνομία με την κατηγορία ότι είχε καταστρώσει σχέδιο δολοφονίας της διαδόχου του θρόνου, πριγκίπισσας Αμαλίας και της μικρότερης αδελφής της Αλεξίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν κατά την πρώτη δημόσια ακροαματική διαδικασία, ο κατηγορούμενος πρόκειται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, είναι ύποπτος για προσβολή και λεκτική επίθεση κατά αστυνομικών σε διάφορες πόλεις. Το δικαστήριο αποφάσισε την παράταση της προφυλάκισής του για τρεις μήνες.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο κατηγορούμενος είναι «ερωτευμένος» και θεωρεί ότι διατηρεί ρομαντική σχέση με την πριγκίπισσα Αμαλία. Κατά τους ισχυρισμούς του, δεν επιδίωκε να τη σκοτώσει, αλλά να «ταξιδέψει μαζί της στην Πολωνία».

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο πελάτης του δηλώνει έντονα φιλομοναρχικός.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο 33χρονος συνελήφθη στις αρχές Φεβρουαρίου σε ξενοδοχείο στη Χάγη, έπειτα από καταγγελίες γειτόνων ότι φώναζε έντονα από το μπαλκόνι. Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στο δωμάτιό του, εντόπισαν δύο τσεκούρια. Στις λαβές των τσεκουριών ήταν χαραγμένες οι λέξεις «Αλεξία», «Μοσάντ» και «Sieg Heil». Επιπλέον, βρέθηκε χειρόγραφη επιστολή που περιείχε τις λέξεις «Αμαλία», «Αλεξία» και «λουτρό αίματος», στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες για επικίνδυνες προθέσεις εναντίον των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Οι ολλανδικές αρχές αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα τέτοιες υποθέσεις, ιδίως λόγω προηγούμενων περιστατικών κατά της πριγκίπισσας Αμαλίας. Το 2022, εξαιτίας σοβαρών απειλών που συνδέονταν ακόμη και με οργανωμένο έγκλημα, η πριγκίπισσα δεν μπόρεσε να ξεκινήσει κανονικά τη φοιτητική της ζωή στο Άμστερνταμ και αναγκάστηκε να παραμείνει υπό αυξημένη προστασία. Το 2023 δήλωσε δημόσια ότι η κατάσταση αυτή είχε σημαντικό αντίκτυπο στην προσωπική της ζωή, ενώ για λόγους ασφαλείας διέμεινε για περίπου έναν χρόνο στη Μαδρίτη. Η πριγκίπισσα Αλεξία ζει και σπουδάζει σήμερα στο Λονδίνο.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την επόμενη προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουλίου. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου και στο κατά πόσο τα σχέδιά του μπορούσαν να υλοποιηθούν.