Ολλανδία - Σουηδία 5-1: «Σκόρπισαν» τους Σκανδιναβούς οι «οράνιε» με υπογραφή Μπρόμπει και Χάκπο

Ολλανδία και Σουηδία διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο ντέρμπι του 6ου ομίλου στο Χιούστον και το Houston Stadium, με τους «οράνιε» να παίρνουν σημαντική νίκη απέναντι στους Σκανδιναβούς με 5-1.

Ήταν ολοφάνερο από την αρχή πως η ομάδα του Ρόναλτν Κούμαν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να μην βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και να καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς ώστε να τα παίξει όλα για όλα για την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Τυνισία. Οι Σουηδοί δέκα λεπτά πριν βγει το πρώτο ημίχρονο ισορόπησαν χωρις να καταφέρουν να σκοράρουν και στην επανάληψη οι οράνιε τελείωσαν το ματς. Από δυο γκολ οι Μπρόμπερι και Χάκπο, δυο ασίστ ο Ντάμφρις, ενώ για τους Σουηδούς μείωσε το σκορ ο Ελάνγκα.

Η αναμέτρηση

Οι Ολλανδοί μπήκαν πολύ φουριόζοι με άκρως επιθετική διάθεση και στα πρώτα λεπτά κυριάρχησαν απόλυτα επί των Σουηδών, καθώς είχαν και την ώθηση από τον κόσμο τους που γέμισε το Houston Stadium. Στο 6’ οι «οράνιε» στην πρώτη τους επίσκεψη στα καρέ του Νόρντφελντ άνοιξε το σκορ με τον Μπρόμπει να τελειώνει το τρομερό γύρισμα του Χάκπο από τα αριστερά κάνοντας το 1-0.

Οι Ολλανδοί ήταν πολύ καλύτεροι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και στο 17’ ο Μπρόμπερι σκόραρε και πάλι με παρόμοιο τρόπο με το πρώτο του γκολ, όταν μετά από γύρισμα του Ντάμφρις από τα δεξιά, έκανε μια προβολή από κοντά και έκανε δυο τα τέρματά του και της ομάδας του.

Οι δυο ομάδες έπαιζαν πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα να έχουν πολλούς ανοικτούς χώρους. Έτσι οι Σουηδοί ισορρόπησαν το παιχνίδι, έβρισκαν αρκετές φορές στην αντεπίθεση τον τρόπο να φέρουν την μπάλα στην περιοχή του Φερμπρούγκεν, χωρίς όμως να καταφέρουν να κάνουν κάποια σημαντική ευκαιρία στην εστία. Η πρώτη φάση των Σκανδιναβών ήρθε στο 37’ με ένα πλασέ του Γκιόκερες το οποίο απέκρουσε τερματοφύλακας των Ολλανδών, ενώ ένα πλασέ του Αγιάρι τέσσερα λεπτά μετά (41') πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Στο 45' οι Σουηδοί μείωσαν το σκορ με κεφαλιά του Λάγκερμπίλκε μετά από φάουλ του Νίγκρεν, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Όπως και να έχει οι Σουηδοί έδειχναν ότι έβρισκαν παλμό και ανέβαζαν το ρυθμό τους. Πριν την λήξη του ημιχρόνου οι Σουηδοί έψαχναν πολύ το γκολ και ο ήρωας Φερμπρούγκεν είπε όχι σε Γκιόκερες (47') και Αγιάρι (49') και κράτησε το μηδέν στο ημίχρονο.

Η ανάπαυλα φαίνεται πως ήταν βάλσαμο για τους «οράνιε», καθώς ήρθε πάνω που οι Σκανδιναβοί είχαν το μομέντουμ και έδειχναν πως είναι θέμα χρόνου να μειώσουν το σκορ. Έτσι στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις στο 47' ο Χάκπο με προβολή, μετά από δεύτερη ασίστ του Ντάμφρις, έκανε τρια τα τέρματα της Ολλανδίας και «πάγωσε» τους Σουηδούς.

Οι Ολλανδοί στο 54' σκόραραν ξανά και πάλι με τον Χάκπο, μετά από λάθς του Ίσακ στο κέντρο, κέρδισε την μπάλα ο Σάμερβιλ που έδωσε στον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, ο οποίος σκόραρε και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στο παιχνίδι των «οράνιε» που έδειχναν ότι μπορούν να διασύρουν τους Σκανδιναβούς.

Καθ'όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο ειδαμε ένα πολύ ανοιχτό ματς. Έτσι στο 59' ο Ελάνγκα μετά από κάθετη πάσα του Ίσακ έτρεξε την άμυνα στον χώρο και με ωραίο τελείωμα μείωσε για τους Σουηδούς σε 4-1.

Το ματς μετά από εκείνο το σημείο έσβησε, έπεσε ο ρυθμός, όμως στο 89' ήρθε ο Κρισένσιο Σάμερβιλ να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα και να κάνει το 5-1 στον θρίαμβο των Ολλανδών.

Συνθέσεις:

Ολλανδία: Φερμπρούγκεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν Ντε Φεν, Χράφενμπεργκ, Ντε Γιόνγκ(Κούπμαινερς 59’), Ράιντερς,(Τιλ 59’) Μάλεν(Σάμερβιλ 46’), Χάκπο,(Λάνγκ 90’) Μπρόμπει(Ντεπάι 72’)

Σουηδία: Νόρντφελντ, Λαγκερμπίλκε, Χίεν, Λίντελοφ, Κάρλστρομ(Ζένελι 56’), Μπέρνχαρντσον(Ελάνγκα 55’), Νίγκρεν(Μπέργκβαλ 56’), Αγιάρι(Αλί 79’), Γκούντμπουντσον(Στρούντ 90’), Ίσακ, Γκιόκερες