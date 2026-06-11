Ολλανδία: Τραγωδία με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σε σύγκρουση ομάδας ποδηλατών με αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στην Ολλανδία, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 12:30 το μεσημέρι σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ.

Drie doden, onder wie twee kinderen, na botsing auto met fietsers in Zeeland https://t.co/N46sjPsusI — NU.nl (@NUnl) June 11, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα 14 παιδιών που κινούνταν με ποδήλατα, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, καθώς και σε δύο συνοδούς.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, δύο παιδιά και ένας ενήλικας, σύμφωνα με την nltimes.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν σοβαρά ακόμη τέσσερα παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα έπεσε πάνω στην ομάδα των ποδηλατών.