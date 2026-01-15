Όλοι έψαχναν το βίντεο του Ανεστίδη

Δέχθηκα διάφορες κλήσεις χθες με αφορμή το μικρό δημοσίευμα για τον Ανεστίδη και τις χυδαίες αθλιότητες που εκστόμισε μπροστά σε μικρόφωνα (εκτός αέρα) για τον Μητσοτάκη.

Και φυσικά όλοι ήθελαν να δουν το βίντεο με τον μεγαλογεωργό να βρίζει γεμάτος υπερηφάνεια τον Πρωθυπουργό. Από εμένα σίγουρα δεν θα το δουν, όπως το ξεκαθάρισα.

Αλλά μετά ενημερώθηκα ότι στην πανελλαδική - όπου ο συγκεκριμένος κύριος έδωσε ρέστα με την... αγωνιστικότητά του - οι «σκληροί» αποφάσισαν ότι τελικά θέλουν να δουν τον Μητσοτάκη.

Φαντάζομαι - και με βάση αυτά που έλεγαν μέχρι χθες από το Μαξίμου - ότι ο Ανεστίδης δεν θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρωθυπουργό αφού είναι ελεγχόμενος για επιδοτήσεις κτλ, αν δε κάνω λάθος, άνω των 120.000 ευρώ.

Έτσι ή αλλιώς, η πραγματικότητα είναι μία και αφορά στο ποιοι εκπροσωπούν τους αγρότες που είτε βρίσκονται, είτε όχι στα μπλόκα. Και ποιοι θεωρούν τους απέναντί τους «προδότες» - όπως έγραψαν σε ένα τρακτέρ - αλλά δηλώνουν στη συνέχεια διατεθημένοι να πάρουν μέρος στην... προδοσία.