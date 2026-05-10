Σε μια τυπική σύγχρονη συζήτηση, είναι εύκολο να καταλάβεις πότε κάποιος έχει σταματήσει να ακούει. Η προσοχή του φεύγει, η απάντηση έρχεται βιαστικά ή το βλέμμα του κολλά σε μια οθόνη. Η κουβέντα συνεχίζεται, αλλά η ουσία έχει ήδη χαθεί. Ζούμε σε μια εποχή υπερ-επικοινωνίας. Μιλάμε συνεχώς σε πλατφόρμες, σχόλια και μηνύματα, όμως το ερώτημα παραμένει, ακούμε πραγματικά ο ένας τον άλλον;

Ο δημόσιος διάλογος σήμερα επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ελευθερία του λόγου, ποιος μπορεί να μιλήσει, τι επιτρέπεται να ειπωθεί, πώς προστατεύεται η έκφραση. Όλα αυτά είναι κρίσιμα, αλλά στηρίζονται σε μια σιωπηρή υπόθεση: ότι το να μιλήσεις σημαίνει αυτόματα και ότι θα ακουστείς.

Όμως η δημοκρατία δεν είναι μόνο η δυνατότητα να εκφράζεσαι. Είναι και η ικανότητα να δέχεσαι τον λόγο του άλλου. Οι αρχαίοι Αθηναίοι το γνώριζαν καλά, η δημόσια συζήτηση δεν ήταν μόνο δικαίωμα, αλλά και άσκηση συμμετοχής, όπου ο λόγος και η ακρόαση ήταν αδιαχώριστα.

Τι σημαίνει πραγματικά «ακούω»

Η ακρόαση δεν είναι παθητική διαδικασία. Δεν σημαίνει απλώς ότι «ακούω ήχους», αλλά ότι προσπαθώ να κατανοήσω το νόημα του άλλου πριν απαντήσω.

Στη φιλοσοφία αυτό ονομάζεται “uptake”, η ικανότητα να λαμβάνεις έναν ισχυρισμό όπως πραγματικά διατυπώνεται, χωρίς να τον παραμορφώνεις.

Στην πράξη σημαίνει κάτι απλό αλλά δύσκολο, να κρατάς μια άποψη αρκετά ώστε να την καταλάβεις, όχι απλώς για να την αντικρούσεις.

Συχνά δεν ακούμε για να καταλάβουμε, αλλά για να απαντήσουμε. Περιμένουμε τη στιγμή που θα εντοπίσουμε το “λάθος” του άλλου, την ευκαιρία να παρέμβουμε, το σημείο που θα μας επιτρέψει να μιλήσουμε εμείς.

Έτσι, η συζήτηση μετατρέπεται σε ανταγωνισμό. Και όταν αυτό γίνεται κανόνας, ο δημόσιος διάλογος χάνει τη δυνατότητα να παράγει κατανόηση ή αλλαγή απόψεων, αναφέρει σε δημοσίευμά του το The Conversation.

Τα social media δεν βοηθούν

Οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν σχεδιάστηκαν για ακρόαση αλλά για “engagement”: αντιδράσεις, σχόλια, κοινοποιήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον που επιβραβεύει το έντονο συναίσθημα και όχι τη σκέψη.

Συχνά δεν βλέπουμε ολόκληρες θέσεις, αλλά αποσπάσματα, screenshots και παραμορφωμένες εκδοχές τους. Έτσι μαθαίνουμε να αντιδρούμε σε καρικατούρες, όχι σε πραγματικές απόψεις. Η ακρόαση δεν είναι έμφυτη ικανότητα, είναι δεξιότητα. Και όπως κάθε δεξιότητα, καλλιεργείται.

Σε μια συζήτηση, μπορείς να ζητήσεις πρώτα να επαναλάβεις την άποψη του άλλου με τρόπο που ο ίδιος να αναγνωρίζει. Πριν απαντήσεις, να βεβαιωθείς ότι κατάλαβες αυτό που ειπώθηκε, όχι αυτό που υπέθεσες.

Μικρές αλλαγές που όμως αλλάζουν ριζικά την ποιότητα του διαλόγου. Μια δημοκρατία που διδάσκει μόνο το δικαίωμα να μιλάς έχει κάνει τη μισή δουλειά. Η άλλη μισή είναι να μάθεις να ακούς. Στην εποχή της ψηφιακής υπερ-φωνής, ίσως η πιο ριζοσπαστική πράξη δεν είναι να μιλήσεις πιο δυνατά, αλλά να ακούσεις πιο προσεκτικά.