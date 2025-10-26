Όλοι οι εορτασμοί στους Δήμους της Αττικής για την 28η Οκτωβρίου

Την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» και την εποποιία του ’40 τιμούν με κάθε λαμπρότητα οι δήμοι της Αττικής και ο εορτασμός τους θα κορυφωθεί με την παρέλαση.

Ήδη από την Παρασκευή οι πόλεις «ντύθηκαν» στα γαλανόλευκα, αφού ο κάθε δήμος έκανε γενικό σημαιοστολισμό των δρόμων και των δημοτικών κτιρίων, καθώς και φωταγώγηση γι’ αυτό το τριήμερο. Ορίστηκαν από τους δημάρχους οι τελετάρχες και ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο ανήμερα της επετείου θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί με τις χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες όλων των εκκλησιών.

Μετά την επίσημη δοξολογία στους Ιερούς Ναούς, θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία του κάθε δήμου, οι πανηγυρικοί λόγοι των δημάρχων και των τοπικών Αρχών, η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ηρωικώς πεσόντων και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τις παρελάσεις των μαθητών, προσκόπων, τοπικών και αθλητικών συλλόγων, οι οποίες στους περισσότερους δήμους έχουν προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι.

Ποιες δράσεις έχουν προγραμματιστεί στους δήμους της Αττικής

Από εκεί και πέρα, αρκετοί δήμοι στην Αττική πραγματοποίησαν ή έχουν προγραμματίσει και κάποιες άλλες εκδηλώσεις γι’ αυτό το διάστημα.

Στα αξιοσημείωτα, η περίπτωση του δήμου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος στο πλαίσιο του εορτασμού για την 28η Οκτωβρίου, φιλοξένησε στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, τη θεατρική παράσταση «Απέναντι στο Πεπρωμένο». Πρόκειται για έργο που στηρίζεται στο βιβλίο του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου και είναι η ιστορία της Ελλάδας από το 1940 έως το 1994 μέσα απ’ τα μάτια μιας ανυπόταχτης γυναίκας. Η θεατρική διασκευή και η σκηνοθεσία είναι του Ιάκωβου Μυλωνά και η παράσταση έχει παιχτεί παλαιότερα στο Μέγαρο Μουσικής.

Επετειακή εκδήλωση έχει προγραμματίσει την Τρίτη (28/10) ο δήμος Αμαρουσίου, μετά το πέρας της παρέλασης στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, με τη Μικτή Χορωδία Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου.

Ο δήμος Ιλίου στις 7 το βράδυ στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο «Το Ίλιον – Νέα Λιόσια στον αγώνα του 1940 – Ο πόλεμος – Η Κατοχή – Η αντίσταση», που είναι αφιερωμένη στους ήρωες του Έπους του 1940 από τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσσήνιων Ιλίου «Η Αρχαία Μεσσήνη».

Πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς θα έχουν μετά την παρέλαση ο δήμος Παλαιού Φαλήρου στην πλατεία Φλοίσβου με τον Σύλλογο Κρητών, ο δήμος Κηφισιάς με το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του δήμου, ο δήμος Παλλήνης και στις τρεις δημοτικές κοινότητες, ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου και ο δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης με εδέσματα στην κεντρική πλατεία Πεύκης και με τη συμμετοχή της Χορευτικής Ομάδας Παραδοσιακών Χορών του δήμου και των Συλλόγων «Η Αστροφεγγιά», «Τάλως», «Τα Χρώματα της Παράδοσης» και Ηπειρωτών Λυκόβρυσης.

Τέλος, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου, εκδηλώσεις προγραμμάτισαν το διάστημα αυτό, ο δήμος Αλίμου τη μουσικοθεατρική παράσταση «Μικρό μου Καστελόριζο» στη θεατρική σκηνή «Κάρολος Κουν» (26/10), ο δήμος Βριλησσίων για την Επέτειο του «ΟΧΙ» στο Πνευματικό Κέντρο (23/10), ο δήμος Παπάγου-Χολαργού με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας, της Χορωδίας Ενηλίκων και της Χορωδίας του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του δήμου και με ομιλητή τον αξιωματικό ε.α. Νικόλαο Κ. Ηλιόπουλο, στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δημαρχείου (24/10), ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου την εκδήλωση «Μνήμες από την 28η Οκτωβρίου 1940» στο Αμφιθέατρο Γυμνασίου-Λυκείου Ραφήνας με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης και τη Φιλαρμονική του δήμου (27/10), ενώ ο δήμος Κρωπίας οργάνωσε στην Αίθουσα Επιμορφωτικού Συλλόγου «Αριστοτέλης» ομιλία με θέμα «Η γερμανική Κατοχή της Ελλάδας (1941-1944) μέσα από τα γερμανικά αρχεία» και με ομιλητή τον δρ. Βάλεντιν Σνάιντερ, διδάκτωρ Ιστορίας, ερευνητή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (26/10).