«Όλοι στα Σεπόλια, τώρα!»: Λατρεία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο γήπεδο του Τρίτωνα

Στο γήπεδο του Τρίτωνα στα Σεπόλια, εκεί όπου ξεκίνησε το ταξίδι του προς την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μαζί του ήταν ο αδελφός του, Αλέξανδρος, σε μια επίσκεψη που προκάλεσε ενθουσιασμό στην τοπική κοινότητα αλλά και σε όσους ήταν στα γήπεδα του Τρίτωνα.

Μετά το event στην Ακρόπολη, ο Γιάννης και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έστειλαν νέο κάλεσμα μέσω Instagram, καλώντας τον κόσμο να βρεθεί στα Σεπόλια. Με ένα λιτό αλλά ενθουσιώδες μήνυμα, «Όλοι στα Σεπόλια. Τώρααα!!!», οι δύο αδελφοί έδωσαν ραντεβού στη γειτονιά όπου μεγάλωσαν, συγκεντρώνοντας πλήθος φίλων και θαυμαστών.

Η παρουσία των δύο αθλητών έγινε άμεσα αντιληπτή από τον κόσμο της περιοχής, ο οποίος έσπευσε να τους δει από κοντά και να εκφράσει τον θαυμασμό του.

Οι εικόνες του FLASH είναι ενδεικτικές της λατρείας που έχουν τα παιδιά και οι θαυμαστές του στον Greak Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτήν την ώρα είναι στα Σεπόλια pic.twitter.com/iIZLYwTWQT — Flash.gr (@flashgrofficial) July 6, 2026

Ο άσος των Μαιάμι Χιτ - όπως και ο αδερφός του - δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσία του στο γήπεδο, αλλά έριξε και μερικά σουτ, χαρίζοντας όμορφες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους που βρέθηκαν στα γήπεδα του Τρίτωνα.