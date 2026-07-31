Όλοι στο μέτωπο της φωτιάς: Ιερέας κρατάει τη μάνικα στη μάχη με τις φλόγες στη Βοιωτία

Με ακόμη μια δύσκολη μέρα είναι αντιμέτωπη η χώρα, καθώς στις φλόγες έχουν παραδοθεί πολλές περιοχές, με τη μεγαλύτερη φωτιά να καίει αυτή τη στιγμή στη Βοιωτία.

Όλοι έχουν σπεύσει στο μέτωπο να σώσουν ό,τι μπορούν από τη μανία στης πυρκαγιάς, συμβάλλοντας στη μάχη των πυροσβεστών. Από το Καλαμακι Βοιωτίας έρχονται εικόνες με κατοίκους, μεγάλους και μικρούς, να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Ανάμεσά τους και ένας ιερέας, ο οποίος φορώντας τα ράσα του βοηθάει κι ο ίδιος.

Η κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε συγκλονιστικές στιγμές στο μέτωπο του Καλαμακίου.

Να σημειωθεί ότι δύο πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη στη Βοιωτία, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά στην Ξηρονομή πέρασε μέσα από το χωριό προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Ανεξέλεγκτη καίει η πυρκαγιά στη Βοιωτία, όπου έχουν σταλεί απανωτά μηνύματα για εκκένωση οικισμών από τον 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή.

Ειδικότερα, μηνύματα για εκκένωση έχουν σταλεί και σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο και Αλυκή.