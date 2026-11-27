Με γνώμονα την κοινωνική προσφορά και την έμπρακτη στήριξη της δημόσιας υγείας, ο Οργανισμός «Πράξη Αγάπης» προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική δωρεά σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Στην επίσημη εκδήλωση παράδοσης – παραλαβής το “παρών” έδωσαν επώνυμες παρουσίες από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς και εκπρόσωποι της Διοίκησης του Νοσοκομείου, στηρίζοντας με την παρουσία τους τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία.

O ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που δωρήθηκε από την «Πράξης Αγάπης» στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο καταξιωμένος δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ, ενώ από πλευράς της «Πράξης Αγάπης» παρευρέθηκαν η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Δέσποινα Καβύρη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι του Κοινωνικού Τμήματος. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο Αναστάσιος Μίχας, Διοικητής των Παιδιατρικών Νοσοκομείων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού», ο οποίος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και την ευγνωμοσύνη του για την πολύτιμη προσφορά του Οργανισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του νοσοκομείου και τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης. Η δωρεά περιλαμβάνει τρία εξειδικευμένα ιατρικά συστήματα, ένα σύστημα θερμαινόμενου υγραντήρα High-Flow Nasal Oxygen, ένα φορητό παλμικό οξύμετρο και μία πολυλειτουργική κονσόλα TOUR, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας της νοσοκομειακής περίθαλψης των μικρών ασθενών.

Δέσποινα Καβύρη (Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων «Πράξη Αγάπης») – Αντώνης Σρόιτερ – Αναστάσιος Μίχας (Διοίκησης του Νοσοκομείου) – Αλέξανδρος Ισατσένκο ( Πρόεδρος «Πράξη Αγάπης»)

Μέσα από στοχευμένες δράσεις αλληλεγγύης, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη διαφάνεια και το μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα, ο Οργανισμός «Πράξη Αγάπης» συνεχίζει δυναμικά το πολύτιμο έργο του. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό παράδειγμα της δύναμης της συλλογικής προσφοράς και της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της Πολιτείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης όσων έχουν ανάγκη.

Ναταλία Δραγούμη – Σοφία Βογιατζάκη – Τζόυς Ευείδη

Η «Πράξη Αγάπης» είναι ένας Οργανισμός κοινωνικής προσφοράς που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις αλληλεγγύης στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής μέριμνας και της στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Με βασικούς πυλώνες τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, ο Οργανισμός μετατρέπει κάθε προσφορά σε ουσιαστικό κοινωνικό έργο με μετρήσιμο αντίκτυπο.