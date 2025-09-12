Ολοκληρώνεται το «μπαμ» - Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μία ακόμα ηχηρή μεταγραφή, καθώς ο διεθνής Πορτογάλος μέσος Ζοάο Μάριο βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την Ένωση, η οποία αφορά δανεισμό για ένα χρόνο από τη Μπεσίκτας.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αναμένεται να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί επίσημα από τον σύλλογο, έρχεται για να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Η μεταγραφή του έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες ότι η Ένωση κινείται για την απόκτηση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή και έτσι ο Πορτογάλος αναμένεται να αποτελέσει την ένατη μεταγραφή για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αυτό το καλοκαίρι.

Ο Ζοάο Μάριο, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Πορτογαλίας το 2016, είναι γνώριμος του Σέρβου τεχνικού από τη θητεία τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας τη σεζόν 2019/20. Το γεγονός αυτό εκτιμάται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να έρθει στην ΑΕΚ.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Πορτογάλος χαφ-winger έρχεται ως δανεικός, χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς, και έχει ήδη πραγματοποιήσει οκτώ συμμετοχές με την Μπεσίκτας, σημειώνοντας τρία γκολ στα καλοκαιρινά προκριματικά της τουρκικής ομάδας. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της ΑΕΚ, ενισχύοντας τις επιθετικές της επιλογές.