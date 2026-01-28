Μάρκο Ρούμπιο στο Κογκρέσο για Βενεζουέλα: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν επιβολή νόμου, όχι πόλεμος

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε την Τετάρτη (28/1) ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στο Κογκρέσο για να υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα, περιλαμβάνοντας αιχμηρές δηλώσεις για τη μελλοντική στρατιωτική στάση των ΗΠΑ και την πορεία των διμερών σχέσεων. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Ρούμπιο τόνισε ότι δεν υπάρχει «επίσημος» πόλεμος με τη Βενεζουέλα και ότι η πρόσφατη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο αντιμετωπίζεται από την Ουάσιγκτον ως στόχευση επιβολής του νόμου και όχι στρατιωτική κατοχή. Όπως επανέλαβε, δεν υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος της χώρας.

Ρούμπιο: «Θα χρησιμοποιήσουμε δύναμη αν χρειαστεί»

Παράλληλα όμως, έστειλε ισχυρό μήνυμα για τη μελλοντική στρατηγική των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι «προετοιμασμένη να χρησιμοποιήσει δύναμη» εάν η μεταβατική ηγεσία της Βενεζουέλας απομακρυνθεί από τις αμερικανικές προσδοκίες ή δεν συνεργαστεί πλήρως στα ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα από την Ουάσιγκτον. Η φράση αυτή υπογραμμίζει μια πιο «σκληρή γραμμή» στην προοπτική της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, παρά τη ρητή δήλωση ότι δεν επιδιώκεται ένας πλήρης πόλεμος.

Στην κατάθεσή του, ο Ρούμπιο περιέγραψε επίσης την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να μετατραπεί από αυτό που χαρακτήρισε ως «εγκληματικό κράτος» σε έναν υπεύθυνο διεθνή εταίρο. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις ενέργειες της προσωρινής ηγεσίας, η οποία έχει δεσμευτεί για αλλαγές στη διαχείριση του ενεργειακού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης αμερικανικών εταιρειών στον τομέα του πετρελαίου, και του ανοίγματος της αγοράς στις επενδύσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι υπάρχει μια «πολύ παραγωγική γραμμή επικοινωνίας» με τη μεταβατική κυβέρνηση και ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου αμερικανική διπλωματική παρουσία στη Βενεζουέλα, μετά την αποχώρηση του Μαδούρο από την εξουσία. Η κατάθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με ορισμένους γερουσιαστές να εκφράζουν ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας και για το κατά πόσο το Κογκρέσο θα έπρεπε να είχε συμβουλευτείται πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση.

REUTERS/Nathan Howard

Άλλοι βουλευτές υποστήριξαν ότι η λειτουργία της αμερικανικής διπλωματίας και η σταθεροποίηση της χώρας είναι προς το συμφέρον της ασφάλειας των ΗΠΑ. Η ακρόαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς παρακολούθησης για την πολιτική των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, ενώ οι συζητήσεις στο Κογκρέσο αντικατοπτρίζουν βαθύτερες αντιπαραθέσεις για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος και τον ρόλο της Ουάσιγκτον σε περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις.

«Χωρίς τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ΝΑΤΟ»

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι το NATO χρειάζεται να «επανασχεδιαστεί» (reimagined) ώστε οι σύμμαχοι, και ιδίως οι ευρωπαϊκές χώρες, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους και να αυξήσουν τις δικές τους ικανότητες και δαπάνες άμυνας. Αυτή η θέση αντανακλά την μακροχρόνια αμερικανική κριτική ότι πολλά μέλη του NATO δεν επενδύουν αρκετά στους δικούς τους στρατιωτικούς πόρους, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της «ασφάλειας» της Συμμαχίας να βασίζεται στην αμερικανική στρατιωτική υπεροχή.

Σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανότητα ότι η πολιτική αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει την ενότητα του NATO, ο Ρούμπιο κατέστησε σαφές ότι δεν θεωρεί πως η συμμαχία «υπονομεύεται» από τη σημερινή αμερικανική στρατηγική, αλλά επανέλαβε την ανάγκη οι χώρες σύμμαχοι να συμβάλλουν περισσότερο στην άμυνα της Ευρώπης ώστε η Συμμαχία να παραμείνει ισχυρή και αποτελεσματική στο 21ο αιώνα. Αυτή η τοποθέτηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου οι ΗΠΑ ζητούν από τους ευρωπαίους εταίρους τους να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες και δυνατότητες, ώστε η συλλογική δύναμη του NATO να μην στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αμερικανική στρατιωτική υπεροπλία.